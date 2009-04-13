13 هزار سمنانی پاداش الگوی مصرف آب گرفتند

مرتضی عزالدین در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: در راستای حمایت از مشترکان زیر الگوی مصرف، مشترکان خانگی که دارای مصارف زیر این الگو بودند، پاداش الگوی مصرف دریافت کردند.

وی افزود: سه هزار و 609 مشترک از شاهرود، یک هزار و 947 مشترک از دامغان، پنج هزار و 171 مشترک از سمنان، یک هزار و 70 مشترک از مهدی شهر و یک هزار و 247 مشترک از گرمسار مبلغ 76 میلیون و293 هزار و 983 ریال پاداش الگوی مصرف دریافت کردند.

به گفته وی، مشترکانی که با صرفه جویی بتوانند مصرف سالانه خود را نسبت به مصرف سال قبل حداقل 20 درصد کاهش دهند، مورد حمایت قرار گرفته و میزان 20 درصد بهای مصرف آنها از محل درآمد حاصل از دریافت جریمه های وصولی پرداخت می شود.