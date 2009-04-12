مشاور جوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: ضربالمثلها و عبارات خاص استان سمنان از طریق سامانه پیام کوتاه سازمان میراث فرهنگی سمنان برای مردم استان سمنان ارسال می شود.
محمد تقی اعرابی افزود: با توجه به وجود ظرفیتهای فراوان در شهرستانهای استان سمنان، در سال جدید در نظر داریم تا استان سمنان، جزیره لهجهها را از این نظر بیشتر معرفی کنیم.
به گفته وی، در سال جدید در نظر داریم تا با همکاری شهرداریهای این استان، جاذبههای کمتر معرفی شده استان را در قالب نمایشگاههای عکس خیابانی توسط روابطعمومیهای سازمان میراث فرهنگی در شهرستانها بیشتر به عموم جامعه معرفی کنیم.
وی عنوان کرد: روابط عمومی این سازمان در نظر دارد تا با هماهنگی اداره کل روابط عمومی سازمان به مناسبت سال اصلاح الگوی مصرف، اقدام به انتشار ویژه نامه داخلی سازمان استان به صورت الکترونیکی کند.
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