61 جواز و پروانه فنی مهندسی در خراسان رضوی صادر شد

قاسم کیومرثی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: زمینه فعالیت این واحدها شامل سیستمهای مدیریت کیفیت، صنایع برق و الکترونیک، کنترل و اتوماسیون، صنایع غذایی و دارویی، صنایع خودرو، صنعت نرم افزار، طراحی صنعتی، مهندسی مواد و فرایندهای تولید، ماشین سازی و تجهیزات، صنایع کشاورزی، نساجی و چرم، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، زمین شناسی و اکتشافات معدنی است.

وی ادامه داد: از مجموع مجوزهای فوق 17 مورد مربوط به پروانه فنی مهندسی بوده که واحدهای فعال پس از کسب شرایط احراز توانستند مجوز را دریافت نمایند.

این مسئول خاطر نشان کرد: این واحدها در جهت افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و بهبود سطح فناوری فرایندهای تولید فعالیت دارند.