  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

در سال گذشته؛

61 جواز و پروانه فنی مهندسی در خراسان رضوی صادر شد

61 جواز و پروانه فنی مهندسی در خراسان رضوی صادر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تولید و بهره وری سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: در 12 ماهه سال گذشته 61 جواز تأسیس و پروانه خدمات فنی مهندسی در این استان صادر شد.

قاسم کیومرثی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: زمینه فعالیت این واحدها شامل سیستمهای مدیریت کیفیت، صنایع برق و الکترونیک، کنترل و اتوماسیون، صنایع غذایی و دارویی، صنایع خودرو، صنعت نرم افزار، طراحی صنعتی، مهندسی مواد و فرایندهای تولید، ماشین سازی و تجهیزات، صنایع کشاورزی، نساجی و چرم، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، زمین شناسی و اکتشافات معدنی است.

وی ادامه داد: از مجموع مجوزهای فوق 17 مورد مربوط به پروانه فنی مهندسی بوده که واحدهای فعال پس از کسب شرایط احراز توانستند مجوز را دریافت نمایند.

این مسئول خاطر نشان کرد: این واحدها در جهت افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و بهبود سطح فناوری فرایندهای تولید فعالیت دارند.

کد مطلب 858715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها