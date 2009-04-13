ساخت سریال مشترک بین ایران و پنج کشور منطقه

جلیل اصغری تهیه کننده بخش ایران سریال "آیریلیق" (جدایی) در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این سریال تلویزیونی در راستای ارتقای همکاری های فرهنگی و با حضور هنرمندان کشورهای ترکیه، ایران، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و ترکمنستان تولید و آماده پخش شده است.

به گفته وی در نخستین گام، سریال مذکور از شبکه تی آرتی یک ( TRT1 ) تلویزیون دولتی ترکیه پخش می شود.

اصغری از موفقیت گروه همکاری کننده ایران خبر داد و نتیجه همکاریهای فرهنگی و هنری دو کشور مسلمان ایران و ترکیه را مثمر ثمر دانست.

وی با اشاره به داستان سریال جدایی اظهار داشت: این سریال درصدد بازگویی ظرفیت کشورهای مسلمان در رهایی بخشی از وابستگی های رایج دارد که کارگردان آنرا بستر تولید یک سریال حادثه ای قرار داده است.

تهیه کننده بخش ایران سریال "آیریلیق" (جدایی) ادامه داد: کار تصویربرداری سریال مزبور از اوایل اسفندماه در ایران و در سطح شهر تبریز و روستای کندوان کلید خورد و در 15 اسفند به اتمام رسیده است.

اصغری علت حضور گروه فیلمسازی ترکیه در ایران را علاوه بر جاذبه های توریستی و گردشگری، آغاز یک تعامل فرهنگی توسط دو کشور عنوان کرد و افزود: نکته جالب اینکه کارگردان این پروژه از طریق اینترنت با لوکیشن های فیلم آشنا شده بود.

تهیه کننده بخش ایران "آیریلیق" با ابراز خرسندی از تولید پروژه هایی از این دست، جلوه های ویژه میدانی و رایانه ای و سرعت کارگروه زیرنظرش را از ویژگی های بارز این پروژه برشمرد.

اصغری ضمن تقدیر از همکاریهای نهادها و ارگانهای مسئول از تلاشها و مساعدت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اداره کل نظارت و ارزشیابی سینمای حرفه ای، معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سفارت ایران در کشور ترکیه، رایزن فرهنگی ایران در ترکیه، سرکنسولگری کشور ترکیه در تبریز اداره کل فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی و فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی تقدیر و تشکر کرد.

از سایر عوامل سریال می توان بولنت اردینچ، تهیه کننده بخش بین المللی و آتیلا سارال، آزرا اکین، سزن آرای و کاهان اورقانجی اوغلی ... بازیگران ترکیه ای سریال، وحید منافی، لاله یوسفی نجمی، علیرضا بلالی خسروشاهی، آرش شیرکش، رحیم فلاح و خلیل اصغری ... به عنوان بازیگران ایرانی اشاره کرد که تحت کارگردانی متین بالک اوغلی در مقابل دوربین ارچین کارابولوت قرار گرفته اند.

همچنین یعقوب صدیق جمالی به عنوان مترجم و بازنویس فیلمنامه، اصغر پورهاجریان به عنوان طراح جلوه های ویژه، مدیر تولید امراه سؤنمز، مژگان پایگذار به عنوان مجری گریم بانوان طراح صحنه جنک قای اوغلی، طراح لباس پریهان اصلان، عکاس احد مردان پور با جلیل اصغری همکاری داشته اند.