بهره برداری از ایستگاه پمپاژ بند انحرافی و کانال انتقال آب مامیشان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در حاشیه افتتاح این پروژه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف اجرای این طرح که در منطقه صفر مرزی ایران و عراق اجرا شده، اظهار داشت: به منظور ایجاد امنیت پایدار و توسعه منطقه در محدوده دشت سرقلعه باویسی در 40 کیلومتری شمال غرب سرپل ذهاب و تمرکز جمعیت در این منطقه و همچنین استفاده بهینه از پتانسیل آب موجود با مهار سه دهنه چشمه واقع در منطقه سرقلعه و سراب مامیشان آب کشاورزی 500 هکتار از روستاهای باویسی، بند دهول و چفته تامین شد.

محمد کهریزی افزود: این پروژه با احداث بند انحرافی و تاسیسات وابسته، احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ، حوضچه مکش، استقرار هشت پمپ به همراه تجهیزات الکترومکانیکال همچنین 8900 متر کانال بتنی و اجرای 7500 متر خط انتقال برق هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 300 میلیون ریال را که از محل اعتبارات استانی تامین شده به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح آب کشاورزی 500 هکتار از بهترین اراضی کشاورزی استان که استعداد سه کشت در سال را دارا می باشند، تامین شده و امید می رود اهالی و ساکنین این مناطق که در زمان جنگ تحمیلی از منطقه کوچ کرده اند، مجددا با اسکان خود در محل نسبت به توسعه و آباد نمودن اراضی کشاورزی اقدام کنند.