گلیم سمنان باید به جایگاه ویژه خود دست یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید عباس دانایی ظهر یکشنبه در بازدید از کارگاه آموزش صنایع دستی مومن آباد سمنان گفت: میراث فرهنگی از این روستا به دلیل شرایط ویژه آن حمایت خاص می کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای روستای مومن آباد در تولید گلیم بر ضرورت توسعه آموزش بافندگان تاکید کرد و خواستار انتقال آموزش توسط آموزش دیدگان به افراد خانواده شد .

دانایی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص ارائه تسهیلات از محل بنگاههای زودبازده گفت: امیدواریم با این اقدام به کارگاه های صنایع دستی در پرداخت تسهیلات به هنرمندان گام های جدی برداشته شود .