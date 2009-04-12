سه تپه تاریخی در ایلام تعیین حریم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالمالک شنبه زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه تپه تاریخی استان ایلام شامل تپه تاریخی "علی کش" و "ایشان" در شهرستان دهلران و " کزاباد" در هلیلان تعیین حریم می شوند.

وی بیان داشت: عملیات گمانه زنی و تعیین حریم طی چند روز آینده در این مناطق آغاز می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین هدف از اجرای این تعیین حریم جلوگیری از تخریب این آثار است، خاطرنشان کرد: اعتبار برای تعیین حریم هر یک از تپه های تاریخی پنج میلیون تومان است.

وی یادآور شد: استان ایلام دارای آثار تاریخی به خصوص تپه های تاریخی فراوانی است که حفاظت از آنها ضروری است.

استان ایلام دارای 543 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور است.