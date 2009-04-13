رکوردهای دستی ملاک کسب ورودی جهانی نیستند

قاسمعلی فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر چند در رقابتهای انتخابی تیم نوجوانان - که جمعه هفته پیش برگزاری شد - دو ورزشکار موفق به رسیدن به رکوردهای ورودی مسابقات جهانی شدند اما از نظر فدراسیون این رکوردها ملاک انتخاب و حضور در رقابتهای جهانی نیستند.

وی تصریح کرد: این رکوردها بصورت دستی محاسبه شده اند و هر چند مورد قبول فدراسیون جهانی نیز هستند اما فدراسیون دوومیدانی ایران تنها رکوردهایی را قبول دارد که توسط دستگاه فتوفینیش ثبت شوند.

فیروزی تاکید کرد: تنها دوندگانی موفق به رسیدن به حد نصاب رقابتهای جهانی می شوند که بتوانند در مسابقات قهرمانی نوجوانان (10 و 11 اردیبهشت ماه) در یزد رکوردهای مورد نظر را در دوهای سرعت با کمک این دستگاه ثبت نمایند.

دبیرکمیته دوهای نوجوانان و جوانان افزود: در مسابقات انتخابی هفته گذشته تنها حسن تفتیان و سجاد مسعد در دوی 100 متر موفق به کسب ورودی جهانی شدند اما باید این دو دونده به همراه دیگر ورزشکاران این رکوردها را در مسابقات اردیبهشت ماه بدست آورند.

وی ادامه داد: حتی اگر 10 دونده نیز به حد نصاب های جهانی برسند تنها دوندگانی عازم مسابقات قهرمانی دوومیدانی نوجوانان جهان در ایتالیا(تیرماه سال جاری) خواهند شد که از آمادگی کاملی برخوردار باشند.