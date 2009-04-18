سند ملی آموزش و پرورش در شورای انقلاب فرهنگی بررسی می شود

محمود مهر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تدوین اولین پیش نویس سند ملی آموزش و پرورش به پایان رسیده است، گفت: در جلسه ای که در اواخر سال 1387 با حضور مسئولان و کارشناسان آموزش و پرورش تشکیل شد، اشکالاتی در این پیش نویس مطرح شد که باید آنها را برطرف کنیم و بعد از آن سند را در اختیار شورای عالی آموزش و پرورش قرار دهیم.

سند ملی آموزش و پرورش از سال 1383 توسط گروهی از مسئولان آموزشی و صاحب نظران و مولفان نظام تعلیم و تربیت در حال تدوین است.

مجری طرح سند ملی آموزش و پرورش افزود: همچنین برخی از مبانی نظری این سند در اختیار شورای انقلاب فرهنگی قرار می گیرد تا در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

مهر محمدی با بیان اینکه سند ملی آموزش و پرورش و سند برنامه درس ملی هر دو در یک مرحله قرار دارند و همزمان با هم به شورای عالی ارسال می شوند، اظهار داشت: بعد از تصویب این سند در شورای عالی مهمترین مسئله، نظام مدیریت کارآمد در آموزش و پرورش است که بتواند این سند را به درستی اجرا کند. همچنین باید اعتقاد به این سند و اجرای آن در این وزارتخانه وجود داشته باشد در غیر این صورت اجرایی شدن این برنامه مهم ناممکن خواهد بود.