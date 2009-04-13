بزرگترین خوابگاه دانشگاههای آزاد منطقه 5 کشور در بروجرد ساخته می شود

مجتبی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد اظهار داشت: این خوابگاه دانشجویی در مجتمع دانشگاهی امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد در حال ساخت می باشد.

وی با بیان اینکه این خوابگاه ظرفیت بیش از یک هزار و 500 دانشجو را خواهد داشت، یادآور شد: این خوابگاه با زیربنای 12 هزار و 100 مترمربع و در 2 بلوک چهار طبقه در حال احداث است.

این مقام مسئول با تشریح وضعیت پیشرفت فیزیکی این خوابگاه دانشجویی، خاطر نشان کرد: بلوک شماره یک این خوابگاه تاکنون 84 درصدی و بلوک شماره دو آن 29 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ادامه داد: برای ساخت بلوک شماره یک خوابگاه دانشجویی این واحد دانشگاهی 16 میلیارد و 247 میلیون ریال و برای ساخت بلوک شماره 2 اعتباری بالغ بر 19 میلیارد و 268 میلیون ریال پیش بینی شده است.

جعفرزاده با اشاره به اینکه این خوابگاه ویژه دانشجویان دختر است، تصریح کرد: بزرگترین خوابگاه دانشگاههای آزاد منطقه 5 کشور مهرماه سال 88 در واحد دانشگاهی بروجرد به بهره برداری خواهد رسید.