وضعیت بعثی ها بر مبنای قانون اساسی عراق بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح ، "اکرم حکیم" وزیر مشاور در امور گفتگوی ملی عراق اعلام کرد : طی روزهای آتی در بغداد درباره راه های بررسی مشارکت بعثی ها در روند سیاسی عراق و پایان دادن به موضوع حزب بعث به شکل نهایی طبق قانون اساسی کنفرانسی تشکیل می شود.

وزیر مشاور در امور گفتگوی ملی عراق که اخیرا به مصر سفر کرده بود، بعد از دیدارش با احمد ابوالغیط وزیر امورخارجه این کشور گفت : هدف از سفرش به مصر در وهله اول فعال کردن روابط عراقی و عربی در همه زمینه ها و هدف دیگر دیدار با مخالفان عراقی و شخصیت های عراقی موجود در کشورهای عربی و در پی آن تشویق آنان به مشارکت در روند سیاسی عنوان کرد.

علی الادیب یکی از نمایندگان ائتلاف عراق یکپارچه نیز اخیرا در سالروز تاسیس حزب منحله بعث اعلام کرد که بازگشت بعثی ها به روند سیاسی عراق امکان پذیرنیست چرا که این مسئله برخلاف اصول قانون اساسی است.

وی درادامه خاطر نشان کرد : دعوت دولت عراق از مذاکره و تعامل با گروه های مخالف از جمله حزب بعث در چارچوب آشتی ملی است و این طرح فقط شامل آن بعثی هایی می شود که بالاجبار به عضویت در این حزب درآمدند.