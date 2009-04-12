رامسر پتانسیلهای لازم برای جذب گردشگر بین المللی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، ظهر یکشنبه رحیم مشایی در مراسم کلنگ زنی توسعه فرودگاه رامسر، اظهار داشت: ایجاد شهر گردشگری الکترونیک نیز در راستای بهره مندی مردم دنیا از ظرفیتهای گردشگری شمال کشور در سفر هیئت دولت به مازندران مصوب شده است.

این مسئول با بیان اینکه نقطه گره توسعه فرودگاه رامسر در سالهای گذشته وجود اماکن دولتی در منطقه بود، خاطرنشان کرد: سفراول هیئت دولت به مازندران موجب شد تا اماکن دولتی که قبل و بعد از انقلاب در اختیار مسئولان قرار داشت برای توسعه منطقه اختصاص داده شود.

وی با اعلام اینکه با توسعه فرودگاه رامسر یک ظرفیت ملی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، افزود: بهره مندی از پتانسیل گردشگری این منطقه از سالهای دور وجود داشته است که با افزایش امکانات رفاهی موجب آرامش خاطر مردم و رشد منطقه خواهد بود.