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۲۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

اخلاق پزشکی در جهان اسلام بررسی می‌شود

اخلاق پزشکی در جهان اسلام بررسی می‌شود

نشست "اخلاق پزشکی در جهان اسلام" از سوی سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) 15 و 16 آوریل ( 26 و 27 فروردین) در مراکش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیسیسکو، این همایش نقش سازمانهای بین المللی را در حمایت از حقوق بشر در زمینه‌های علمی، مطالعات پزشکی و پاسخگویی به سؤالاتی در زمینه اخلاق پزشکی در همه نقاط جهان مورد بررسی قرار می‌دهد.

مشکلات اخلاقی در زمینه‌های بهداشتی از دیگر محورهای مورد بررسی خواهند بود. این نشست در مقر دائمی آیسیسکو با هدف اطلاع‌رسانی نسبت به خطرات ناشی از پیشرفت، تکنولوژی و علم در رباط پایتخت مراکش برگزار می‌شود.

در این همایش تبادل اندیشه در میان مقامات بین‌المللی و محققان پزشکی با هدف احترام به ضوابط اخلاقی و همچنین اصول اخلاقی، قانونی و ارزشهای انسانی، حقوق بشر و واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جهان اسلام صورت می‌گیرند.

کارشناسان بین‌المللی، نمایندگان سازمانهای بین المللی و محققان در این نشست مشارکت می‌کنند.

کد مطلب 859010

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