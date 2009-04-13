185 هزار دانشجو از کمیته امداد تسهیلات تحصیلی دریافت کرده اند

رئیس اداره دانشجویی کمیته امداد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: از این تعداد 85 هزار دانشجو فارغ التحصیل شده اند و حدود 100 هزار نفر نیز در حال دریافت تسهیلات تحصیلی هستند.

محسن پناهی ادامه داد: تا پایان سال 87 حدود 65 هزار دانشجو در حال دریافت تسهیلات از کمیته امداد و حدود 35 هزار نفر نیز به دلیل کسری اعتبار پشت نوبت بودند که پس از تحقق اعتبار در اواخر اسفندماه سال گذشته دانشجویان پشت نوبتی نیز تسهیلات دریافت کرده اند.

وی در خصوص اشتغال دانشجویان یادشده عنوان داشت: بسیاری از دانشجویانی که از کمیته امداد تهسیلات دریافت کرده اند پس از پایان تحصیل جذب فرصتهای شغلی مناسبی شده اند که به همین دلیل خداوند را شاکر هستیم.

رئیس اداره دانشجویی کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: یکی از راههای جذب این دانشجویان به فرصتهای شغلی مناسب این بوده که پس از پایان تحصیلات طرح کارورزی آنها در مراکز شغلی اجرا شده و به دنبال این امر بسیاری از این دانشجویان به کمک کمیته امداد در همان شغل جذب شده اند.

پناهی افزود: اعطای وامهای خوداشتغالی از سوی کمیته امداد و نیز فراهم آوردن شرایط اشتغال به کمک کانون دانشجویان و فارغ التحصیلان امداد از دیگر موارد موثر در فراهم شدن زمینه های اشتغال دانشجویان یادشده پس از پایان تحصیلات آنها است.

وی خاطرنشان کرد: کانون دانشجویان و فارغ التحصیلان امداد شرایطی را فراهم می کند که دانشجویان بتوانند به اتفاق هم مشاغلی از جمله مهد کودک، شرکتهای تعاونی و دفاتر خدمات ارتباطی را ایجاد و برپا کنند.