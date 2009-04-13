اولین موزه خصوصی تاریخی غرب استان تهران در کرج افتتاح می شود

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: موزه مردم شناسی و مجموعه اسناد و نسخ خطی و تاریخی کهن دیار کرج یکی از بی نظیرترین موزه های تاریخی در ایران است که در این راستا این موزه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهراری کرج و یکی از پژوهشگران و حامیان اسناد و نسخ خطی کرج افتتاح می شود.

وی افزود: این موزه شامل ادوات و سلاح های جنگی، وسایل زندگی، ابزارهای مورد استفاده در قدیم، اسناد و نسخ خطی و تاریخی، کتابهای خطی، طومارهای دعا، نامه های تجار قدیم، اولین سجلدها، روزنامه های قدیمی، اسناد حکومتی، حسابهای تجاریه اسناد ملکی، قباله های ازدواج و طلاق، اسناد دولتی، عکس شخصیتها، اسناد و عکسهای قدیم کرج و .. است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ابزار و ادوات مورد استفاده در گذشته و نفشه ها و به طور کلی اطلاعات مختلف در زمینه های گوناگون در مورد پیشینه تاریخی کرج در این موزه به نمایش در می آید.

امیدیان بیان داشت: تمامی آثار و اطلاعات این موزه به مدت چهار سال توسط فردی به نام فتاحیان جمع آوری شده که با حمایت فرهنگ دوستان و با تعامل و همکاری مسئولان شهرستان به خصوص شهرداری و معاونت فرهنگی و اجتماعی و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کرج به بهره برداری رسید.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج عنوان کرد: بررسی مطالعات و تحقیقات دقیق پیشینه تاریخی کرج و اقوام و طوایف مختلف از اقدامات این مرکز است که پس از جمع آوری اطلاعات، تمامی آنها در اختیار شهروندان به خصوص محققین، دانشجویان و دانش آموزان قرار می گیرد.

وی یادآور شد: علاقمندان برای بازدید از این موزه می توانند از اول اردیبهشت ماه جاری هر روز از ساعت 8 تا 17 به تالار شهیدان نژاد فلاح کرج، طبقه دوم، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج مراجعه کنند.

این مسئول اعلام کرد: همچنین شهروندان می توانند در زمینه تحقیق و مطالعه شهر کرج، با اهدای عکسهای قدیمی و اسناد و نسخ خطی مربوط به این کلانشهر با این موزه همکاری کنند.