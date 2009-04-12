به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به اینکه حقوق بشر و نگهداری از کرامت انسانی جزئی از اعتقادات واحد اسلامی است، به دستاوردهای فرهنگی بسیار غنی اشاره کرد و اظهار داشت: اهتمام به حقوق بشر در دو دهه گذشته منجر به توسعه آن در سطح جهان خواهد شد و افقهای جدیدی را برای توسعه حقوق بشر در جهان اسلام می‌گشاید.

وی در ادامه تصریح کرد که دعوت به تأسیس کمیته حقوق بشر در راستای همکاری و تثبیت ارزشهای تسامح، آزادیهای اساسی، تفاهم با ادیان و تمدنهای دیگر، جلوگیری از خشونت، غلو، افراط و تحکیم هویت اسلامی صورت می‌گیرد.

احسان اوغلو تأسیس کمیته دائمی و مستقل حقوق بشر را در چارچوب تطبیق ماده 5 منشور سازمان خواند که اجلاس استثنایی سران کشورهای اسلامی در دسامبر 2005 در مکه بر آن تأکید کرد.

این گردهمایی به ریاست اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با حضور گروهی از کارشناسان سازمان در مقر این سازمان در جده عربستان برگزار شد.