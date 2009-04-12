  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۲۶

از سوی سازمان کنفرانس اسلامی/

تأسیس کمیته دائمی حقوق بشر بررسی می‌شود

تأسیس کمیته دائمی حقوق بشر بررسی می‌شود

گروهی از کارشناسان سازمان کنفرانس اسلامی تأسیس کمیته دائمی و مستقل حقوق بشر وابسته به سازمان را امروز یکشنبه 23 فروردین‌ماه بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به اینکه حقوق بشر و نگهداری از کرامت انسانی جزئی از اعتقادات واحد اسلامی است، به دستاوردهای فرهنگی بسیار غنی اشاره کرد و اظهار داشت: اهتمام به حقوق بشر در دو دهه گذشته منجر به توسعه آن در سطح جهان خواهد شد و افقهای جدیدی را برای توسعه حقوق بشر در جهان اسلام می‌گشاید.

وی در ادامه تصریح کرد که دعوت به تأسیس کمیته حقوق بشر در راستای همکاری و تثبیت ارزشهای تسامح، آزادیهای اساسی، تفاهم با ادیان و تمدنهای دیگر، جلوگیری از خشونت، غلو، افراط و تحکیم هویت اسلامی صورت می‌گیرد.

احسان اوغلو تأسیس کمیته دائمی و مستقل حقوق بشر را در چارچوب تطبیق ماده 5 منشور سازمان خواند که اجلاس استثنایی سران کشورهای اسلامی در دسامبر 2005 در مکه بر آن تأکید کرد.

این گردهمایی به ریاست اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با حضور گروهی از کارشناسان سازمان در مقر این سازمان در جده عربستان برگزار شد.

کد مطلب 859093

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها