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۲۴ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

استفاده از رودخانه بهمنشیر برای نجات نخیلات آبادان

استفاده از رودخانه بهمنشیر برای نجات نخیلات آبادان

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار آبادان اظهار داشت: با آبیاری نخیلات شهر آبادان از طریق رودخانه بهمنشیر آسیبی که از بابت شوری آب بر نخیلات وارد شده مهار می شود.

سید خلف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان با بیان اینکه این طرح به زودی اجرا می شود، گفت: اروند رود با EC(شوری آب) بالای 12هزار برای آبیاری نخیلات ساحل این رودخانه مناسب نیست و باعث تلف شدن نخیلات این شهر خواهد شد.

وی ادامه داد: ولی با آبیاری نخیلات از رودخانه بهمنشیر که دارای EC کمتری است و هم اکنون برای نخیلات ساحل اروند رود پمپاژ می شود این درختان از تلف شدن نجات می یابند.
 
موسوی تصریح کرد: میزان EC (شوری آب) یا ناخالصی های رودخانه بهمنشیر شش هزار میـکروموس یعنی بیش از چهار برابر حد مجاز است.

وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای مراحل این طرح را حدود 300 میلیارد ریال اعلام کرد.

شهرستانهای آبادان و خرمشهر دارای بیش از چهار میلیون اصله نخل است. 

کد مطلب 859192

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