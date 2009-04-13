وی در ادامه افزود: اصلاح الگوی مصرف میتواند در بخشهای مختلف همچون وضعیت آموزش، مصرف خانوارها، اسراف در ادارات دولتی و غیر دولتی پیگیری شود. شبکه تهران از ابتدای امسال به جد به این قضیه میپردازد و در مجموعههای نمایشی جدید هم این تذکر را به سازندگان دادهایم.
مدیر شبکه تهران خاطر نشان ساخت: قطعاً نظر مقام معظم رهبری این نیست که موضوعی را عنوان کنند و ما به صورت ظاهری بپردازیم. به نظرم این بدترین جفا به ایشان و سیاستهای کلانی است که برای نظام ترسیم میکنند. سازمان صدا و سیما در جهتدهی افکار عمومی و در برجستهسازی موضوعات بالاترین نقش را دارد. بنابراین شعار امسال را باید در دستگاههای مختلف پیگیر باشیم. باید فرهنگسازی هم کنیم و موضوع را باید زنده نگه داریم.
رجبیمعمار یکی دیگر از اولویتهای امسال برنامههای شبکه تهران را تقویت فیلمها و مجموعههای تلویزیونی ذکر کرد و گفت: این هدف پارسال هم دنبال میشد و موفقیت خوبی هم کسب کردیم، امسال این هدف به صورت جدیتر دنبال میشود. برای ماه رمضان امسال دو مجموعه تولید و یکی از آنها را برای پخش انتخاب میکنیم. مجموعه "به کجا چنین شتابان" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی یکی از گزینههای ماه رمضان است. علاوه بر آن روی طرح دیگری هم برای ماه رمضان کار میکنیم.
وی درباره تعداد فیلمهای تلویزیونی که امسال در شبکه تهران تولید میشود، گفت: امسال شبکه تهران آمادگی ساخت 20 فیلم تلویزیونی را دارد. قطعاً 10 فیلم را میسازیم، اما تلاش میکنیم 20 فیلم را بسازیم. طرح برخی فیلمها را به معاونت سیما ارائه دادهایم و بعضی فیلمها مراحل نگارش را سپری می کنند. تا فیلمنامه تمام نشود، نمیتوان کد تولید دریافت کرد. شبکه تهران پارسال 25 فیلم تلویزیونی ساخت و نظرسنجیها حاکی از استقبال مخاطبان مردم است.
مدیر شبکه تهران ادامه داد: شبکه تهران سعی میکند با وجود مشکلات بودجه فیلمها و مجموعههای مناسب تهیه کند. از سوی دیگر هرچند بودجه و اعتبارات افزایش نیافته، اما هزینهها بالا رفته است. پخش مجموعه "دور زدن ممنوع" از اواسط اردیبهشت شروع میشود. پیشبینی میکنیم تا پایان سال فیلمها و مجموعههای مناسب ساخته شود.
رجبیمعمار درباره در نظر گرفتن باکس اختصاصی برای فیلمهای 90 دقیقهای در شبکه تهران، گفت: چنین تصمیمی نداریم، چرا که تعداد فیلمها در این حد نیست. علاوه بر آن نمیخواهیم ادعای بیجایی کنیم و بعد شرمنده مخاطب شویم. گروه تامین برنامه شبکه تهران هم به دنبال تهیه فیلمها و مجموعههای خارجی جذاب است.
وی درباره پخش فیلم "عملیات پایتخت" از تولیدات شبکه تهران در روز جشن ملی انرژی هستهای از شبکه دو گفت: میان همه شبکهها رابطهای دوستانه وجود دارد. شخصاً با آقای فرجی صحبت کردم که این فیلم ابتدا از یک شبکه ملی پخش و بعد از شبکه استانی تکرار شود. به نظرم این سنت خوبی است. این کار شبکه تهران استفاده بهینه از تولیدات است. همه مدیران رسانه الان میتوانند چنین کاری انجام دهند. فیلم تلویزیونی "عملیات پایتخت" هم با استقبال بینندگان روبرو شد.
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