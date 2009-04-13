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۲۴ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۲۴

با کشته شدن چند دزد دریایی؛

ناخدای کشتی ربوده شده آمریکایی آزاد شد

با اقدام تک تیراندازان ناخدای کشتی ربوده شده آمریکایی آزاد و سه نفر از دزدان دریایی در سواحل سومالی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ریچارد فیلیپس ناخدای کشتی باری آمریکایی " مائرسک آلاباما" در پی یک عملیات نجات که در آن 3 دزد دریایی توسط تک تیراندازان کشته و یک راهزن دیگر به اسارت در آمد، از اسارت رهایی پیدا کرد.

دزدان دریایی روز چهارشنبه در آبهای اقیانوس هند، این کشتی آمریکایی را دزدیدند و بعد از مدتی کوتاه آزاد کردند، اما "ریچارد فیلیپس"، ناخدای 53 ساله کشتی را به گروگان گرفتند. این کشتی بعد از ظهر شنبه بدون ناخدا و با محافظت کماندوهای نیروی دریایی آمریکا به مقصد رسید و در بندر مومباسا در کنیا پهلو گرفت.

فیلیپس پیشتر اقدام به فرار کرده بود اما وی موفق به اینکار نشده بود تا اینکه روز گذشته نیروهای آمریکایی وارد عمل شده و او را آزاد کردند.

باراک اوبا رئیس جمهوری آمریکا انجام عملیات برای آزادی این ناخدای آمریکایی را تائید کرده بود تا به این وسیله به این بحران 5 روزه پایان داده شد.

کد مطلب 859274

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