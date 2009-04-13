ناخدای کشتی ربوده شده آمریکایی آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ریچارد فیلیپس ناخدای کشتی باری آمریکایی " مائرسک آلاباما" در پی یک عملیات نجات که در آن 3 دزد دریایی توسط تک تیراندازان کشته و یک راهزن دیگر به اسارت در آمد، از اسارت رهایی پیدا کرد.

دزدان دریایی روز چهارشنبه در آبهای اقیانوس هند، این کشتی آمریکایی را دزدیدند و بعد از مدتی کوتاه آزاد کردند، اما "ریچارد فیلیپس"، ناخدای 53 ساله کشتی را به گروگان گرفتند. این کشتی بعد از ظهر شنبه بدون ناخدا و با محافظت کماندوهای نیروی دریایی آمریکا به مقصد رسید و در بندر مومباسا در کنیا پهلو گرفت.

فیلیپس پیشتر اقدام به فرار کرده بود اما وی موفق به اینکار نشده بود تا اینکه روز گذشته نیروهای آمریکایی وارد عمل شده و او را آزاد کردند.

باراک اوبا رئیس جمهوری آمریکا انجام عملیات برای آزادی این ناخدای آمریکایی را تائید کرده بود تا به این وسیله به این بحران 5 روزه پایان داده شد.