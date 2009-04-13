تکیه بر درآمد نفتی رفاه بلند مدت را فدای رفاه کوتاه مدت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، شمس الدین حسینی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح فاز یک تله کابین رامسر اظهار داشت: سالها به یمن داشتن درآمد نفت با این تفکر غلط که می توان کشور را از این درآمد آباد کرد، روز به روز اقتصاد کشور بیشتر به نفت متکی شد.

وی تصریح کرد: اتکا کردن به نفتی که حتی تعیین قیمت آن نیز در اختیار ما نیست، خانه بر روی آب ساختن است.

حسینی خاطرنشان کرد: کاهش شدید قیمت نفت در سال گذشته از 140 دلار به کمتر از 40 دلار نشان داد که اتکا به چنین درآمدی صحیح نیست که موجب هوشیاری مردم و مسئولان نیز شد.

وی با بیان اینکه نفت اگر 200 دلار هم باشد نباید به اقتصاد کشور گره زده شود، گفت: ایجاد تحول در تفکر در جهت اتکا به درآمد های پایدار تنها راه حل تکیه نزدن بر درآمدهای نفتی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه برای توسعه یک منطقه باید به دنبال مزیتها بود، تصریح کرد: مزیت استانهای شمالی ظرفیتهای گردشگری آن است و اقتصاد گردشگری ملزوماتی نظیر سرمایه گذاران بخش خصوصی را نیاز دارد.

به گفته وی، استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاران نیازمند احترام قائل شدن برای آنان و برطرف کردن مشکلات آنان است.

وی وظیفه دولت را توسعه یک منطقه ایجاد زیر ساختها عنوان کرد و گفت: کلنگ زنی توسعه فرودگاه و دانشگاه بین المللی در جهت ایجاد زیر ساختهای توسعه گردشگری است.

به گفته وی، استانهای مختلف کشور دارای مزیتهای فراوانی هستند که همگی در نفت و گاز خلاصه نمی شود.