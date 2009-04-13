الاتحاد قهرمان لیگ برتر عربستان شد / الهلال در گام آخر کم آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته در بیست و دومین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان دو تیم الهلال و الاتحاد در حساس‌ترین دیدار هفته مقابل هم صف‌آرایی کردند. این بازی جذاب که در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار شد در پایان به برتری 2 بریک تیم الاتحاد انجامید تا این تیم با 55 امتیاز بر سکوی قهرمانی سی و چهارمین دوره مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های عربستان بایستد.

در این بازی برای تیم الاتحاد نایف هزازی (18) و هشام ابوشروان (67) گلزنی کردند و تک گل تیم الهلال نیز توسط میریل رادوی در دقیقه 51 از روی نقطه پنالتی وارد دروازه تیم میهمان شد. تیم الهلال در حالی مقابل الاتحاد تن به شکست داد که از دقیقه 21 به دنبال اخراج خالد عزیز با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد. دیدار حساس الهلال - الاتحاد با قضاوت "میکالیس کاکولاکیس" یونانی برگزار شد. الهلال با تحمل شکست در دیدار مقابل الاتحاد 50 امتیازی شد و کماکان بر سکوی دوم جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه‌های عربستان ایستاد.

" الهلال در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های پاختاکور ازبکستان، الاهلی امارات و صبای ایران هم‌گروه است. آبی پوشان ریاض با پنج امتیاز در رده دوم این گروه ایستاده‌اند. الاتحاد نیز با کسب هفت امتیاز صدرنشین گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیاست، گروهی که در آن تیم‌های استقلال ایران، الجزیره امارات و ام صلال قطر حضور دارند."

در دیگر دیدار جذاب هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان شب گذشته تیم فوتبال الشباب در خانه تیم قعرنشین ابها با نتیجه 2 بریک تن به شکست داد. برای آبی ها در این بازی خانگی نایف القاضی (18 - گل به خودی) و محمد العامری (60) گلزنی کردند و تک گل الشباب را نیز عبدالعزیز السعران در دقیقه 7 به ثمر رساند. الشباب با این شکست 35 امتیازی شد و با ایستادن بر سکوی چهارم به کار خود در فصل جاری مسابقات فوتبال لیگ عربستان پایان داد.

" الشباب یکی از نمایندگان عربستان در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیاست که در گروه B این رقابت‌ها در کنار تیم‎های پرسپولیس ایران، الغرافه قطر و الجزیره امارات حضور دارد."

الاتفاق یکی دیگر از نمایندگان عربستان در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا نیز دیشب در خانه مقابل الرائد با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد. در این بازی ابتدا صلاح الدین عقال در دقیقه 17 گل برتری الاتفاق را به ثمر رساند و با گل فیلیپ کامپوس در دقیقه 61 کار به تساوی کشیده شد. الاتفاق با این تساوی 29 امتیازی شد و بر سکوی ششم جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه‌های عربستان ایستاد.

"الاتفاق یکی از حریفان سپاهان در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیاست که در گروه D این مسابقات رقابتی نزدیک با سپاهان ایران و بنیادکار ازبکستان دارد."

نتایج کامل دیدارهای هفته بیست و دوم و پایان مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان به شرح زیر است:

* الهلال یک - الاتحاد 2

* النصر یک - نجران صفر

* الاهلی یک - الحزم صفر

* الاتفاق یک - الرائد یک

* الوحده 4 - الوطنی صفر

* ابها 2 - الشباب یک

جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه‌های عربستان در پایان فصل 09 - 2008 به شرح زیر است:

1- الاتحاد 55 امتیاز

2- الهلال 50 امتیاز

3- الاهلی 40 امتیاز

4- الشباب 35 امتیاز

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5- النصر 34 امتیاز

6- الاتفاق 29 امتیاز

7- الوحده 26 امتیاز

8- الحزم 25 امتیاز

9- نجران 21 امتیاز

10- الرائد 19 امتیاز - تفاضل گل 15-

11- ابها 19 امتیاز - تفاضل گل 21-

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12- الوطنی 12 امتیاز

بدین ترتیب چهار تیم الاتحاد، الهلال، الاهلی و الشباب به مسابقات فوتبال سوپر جام باشگاه‌های عربستان راه یافتند و تیم الوطنی به لیگ دسته اول باشگاه‌های این کشور سقوط کرد.

در پایان سی و چهارمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان هشام ابوشروان، مهاجم الاتحاد و ناصر الشمرانی، مهاجم الشباب با 12 گل زده بصورت مشترک عنوان آقای گلی مسابقات را بدست آوردند.