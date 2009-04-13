بارش برف در زنجان جاده ها را مسدود و مدارس را تعطیل کرد

فرمانده پلیس راه استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، از ممنوعیت تردد در محور آزاد راه زنجان - قزوین خبر داد.

سرهنگ شمس آذر با اعلام اینکه در زمان حاضر تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان بدون استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر نیست، افزود: در سطح استان زنجان تردد وسائط نقلیه تنها در جاده قدیم زنجان به تبریز و جاده قدیم زنجان - قزوین و با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر راههای ارتباطی به استان بویژه در منطقه طارم و محور زنجان به طارم مسدود است.

سرهنگ شمس آذر اظهار داشت: به علت بارش شدید برف و کولاک شدید در محورهای مواصلاتی استان به هیچ خودرویی اجازه تردد داده نمی شود و این امر تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

فرمانده پلیس راه استان زنجان افزود: هم اکنون تردد در محورهای زنجان به قیدار، قیدار به ابهر و قیدار به همدان جریان دارد و خوشبختانه حادثه خاصی در محورهای استان گزارش نشده است

جاده زنجان - طارم بسته شد

همچنین غلامرضا سقندلی مدیرکل راه و ترابری استان زنجان، گفت: بر اثر بارش شدید باران و برف که از عصر دیروز در استان آغاز شده است، جاده زنجان - طارم بسته شد و راهداران در تلاش برای بازگشایی جاده هستند.

غلامرضا سقندلی افزود: به علت شدت بارش برف، تردد در آزادراههای زنجان - قزوین، زنجان - تبریز و محور دندی - بیجار فقط با استفاده از زنجیر چرخ میسر می باشد.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان به رانندگان وسایط نقلیه عبوری از محورهای استان زنجان توصیه کرد خودروهای خود را به وسایل ایمنی زمستانی و زنجیر چرخ مجهز و با احتیاط کامل رانندگی کنند.

سقندلی افزود: شماره تلفن 7272027 اداره کل راه و ترابری استان و تلفن گویای ‪141‬ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به هموطنان درخصوص وضعیت راههای ارتباطی استان است



در پی بارش شدید برف، کلیه مدارس استان تعطیل شد

کلیه مدارس ناحیه یک و 2 شهرهای زنجان، طارم، ایجرود، زنجانرود، سلطانیه و دندی نوبت صبح کلیه مقاطع تحصیلی امروز 24 فروردین ماه تعطیل است و در صورت تعطیلی مدارس در شیفت بعد از ظهر، این مطلب به اطلاع می‌رسد.

شدت کولاک و بارش برف، ترافیک بسیار سنگینی را در راههای مواصلاتی استان به وجود آورده است و بنابر آخرین گزارشها، هم اکنون عوامل راهداری در حال پاکسازی جاده ها و سهولت در رفت و آمد هستند.

کروبی به سختی از طارم به زنجان رفت

همچنین مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی که شامگاه دیروز در ادامه سفر به استان زنجان به شهر طارم سفر کرده بود بر اثر بارش برف سنگین در شهر طارم ماند وی پس از تلاش بی وقفه نیروهای ستادی اش توانست راهی قزوین شود.

البته تعدادی از خبرنگاران خبرگزاریهای استان زنجان در برف بهاری منطقه طارم استان زنجان گرفتار شده اند.