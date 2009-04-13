تشکیل کمیته مشترک ایرانی و عراقی برای حل مشکل منافقین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح بغداد، "رشید العزاوی" یکی از اعضای جبهه التوافق عراق با تاکید بر اینکه عراق خواهان ایجاد روابط خوب با کشورهای منطقه ( ازجمله ایران ) است، خاطرنشان کرد : باید کمیته ای مشترک بین تهران و بغداد برای حل مشکل عناصر گروهک تروریستی منافقین که در خاک عراق مستقر هستند، تشکیل شود.

وی درعین حال اعلام کرد که وجود گروه های مخالف کشورهای همسایه در خاک عراق تهدیدی برای این کشورها به شمار می رود همچنانکه درعین حال روابطشان با عراق نیز در معرض تهدید وجود دارد.

این عضو جبهه التوافق در عین حال خاطر نشان کرد که قانون اساسی عراق صراحتا بر این مسئله تاکید دارد که نباید عراق به نقطه ای برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود.

اردوگاه اشرف در استان دیاله عراق سه هزار نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین ازدهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران ضمن همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث، جنایتهای فراوانی نیز بر ضد ملت عراق مرتکب شد.

این درحالی است که روزگذشته پایگاه اینترنتی نهرین نت به نقل از منابع آگاه در کشورهای حوزه خلیج فارس نوشت : نزدیک به 100 تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین با ورود به خاک امارات از اقلیت ایرانی های مستقر در این کشور از جمله اعضای سفارت ایران، تاجران و کارگران و جهانگردان ایرانی جاسوسی می کنند.

این منابع به زمان ورود این یکصد تن به امارات هیچ اشاره ای نکردند.