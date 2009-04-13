حجت‌الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به سال حرکت به سمت "اصلاح الگوی مصرف"، مردم و دستگاههای دولتی و غیر دولتی باید با تغییر در نگرش به نوع و شیوه مصرف خود، به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت کنند .

موسوی هوایی تصریح کرد: این میسر نمی شود مگر با تغییر در روشهای اجرایی برنامه ها و نظارت بهتر و بیشتر برای رفع نواقص آنها که این مهم باعث بازدهی بهتر و بیشتر برنامه ها و طرحها و در نتیجه جلوگیری از هدر رفتن منابع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه امسال سازمان تبلیغات اسلامی، به ویژه معاونت پژوهشی و آموزشی طرحهای متعدد و متنوعی را اجرا خواهد کرد، افزود: این معاونت بسیاری از برنامه های جاری خود را با توجه به این رویکرد برگزار می کند تا بستر و منبع مناسبی جهت پژوهشها و برنامه های متنوع در سطح استانی، کشوری و ملی در موضوعات مختلف باشد.

حجت‌الاسلام سید جواد موسوی هوایی مهمترین وظیفه دستگاههای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی را تحقق شعار امسال، نهادینه ساختن الگوی مصرف صحیح و مدیریت آن خواند و تصریح کرد: جایگزین کردن و ارزش دادن به فرهنگ "مصرف بهتر" به جای "مصرف بیشتر" آموزش تکنیکهای استفاده حداکثری از منابع و امکانات موجود و تقویت انگیزه های دینی و معنوی اقشار جامعه به عنوان اثربخش ترین عامل انگیزه بخشی در صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف از دیگر رویکردهای سازمان تبلیغات است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد اهم برنامه هایی که با هدف "اصلاح الگوی مصرف" گفت: تبلیغات دینی رسانه ای محیطی در این زمینه، تولید محتوا و خرید آثار متون فرهنگی مرتبط با موضوع مصرف، گفتمان دینی جوان و اندیشه جوان با رویکرد اصلاح الگوی مصرف، پژوهشهای کاربردی در این زمینه، برگزاری نشستهای علمی و پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی از جمله برنامه های پیش بینی شده هستند .

وی با تأکید بر اینکه رویکرد این معاونت در مؤسسات وابسته به آن نیز ادامه دارد، یادآور شد: به عنوان مثال مؤسسه ماسک که در حوزه تولید پیامک با فضای فرهنگی دینی فعالیت دارد، امسال نسبت به تولید پیامکهایی با مضمون اصلاح الگوی مصرف مبادرت می ورزد و یا در مرکز و سامانه مشاوره و پاسخگویی به سؤالات دینی و هچنین در پایگاه جامع داده های فرهنگی دینی، این رویکرد به صورت جاری تر و مشخص تری دنبال می شود.

موسوی هوایی نکته قابل توجه این طرحها را جهت دهی بر اساس تبیین فرهنگ "اصلاح الگوی مصرف" خواند و گفت: حتما طرحهای ویژه ای در این زمینه در طول سال به تصویب رسیده و اجرایی می شوند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در گام بعدی با اصلاح روشهای اجرایی شدن برنامه ها، استفاده از روشهای نوین به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش بهره وری در دستور کار قرار می گیرد. به عنوان مثال در آموزشهای تخصصی، با استفاده از آموزش غیر حضوری تا جاییکه ممکن است منابع در بخش آموزش صرف می شوند.

وی در ادامه افزود: معاونت علاوه بر برنامه ها و پروژه های سال جاری هر ساله، پروژه ها و طرحهایی را در اولویت کاری خود قرار می دهد که بیشتر با اساسنامه و مأموریتهای سازمان همخوانی داشته و منویات رهبر معظم انقلاب اجرا شوند که در این زمینه از طرحهای مفید به روز و کاربردی در محورهای مختلف، حمایت و پشتیبانی خواهد شد.