مایلی کهن کار سخت و دشواری با تیم ملی دارد / مستحق شکست بودیم

مهدی مهدوی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شکست شب گذشته این تیم برابر بایرن مونیخ گفت: بایرن پس از دو شکست سنگین برابر وولفسبورگ و بارسلونا برای جبران به میدان آمده بود. آنها بسیار خوب بازی را شروع کردند و خیلی زود به گل برتری دست یافتند. همین گل به آنها کمک کرد از نظر روحی - روانی به شرایط مطلوب رسیده و در ادامه بازی با ارائه عملکردی بهتر به پیروزی پرگل تری دست یابند.

بایرن مستحق پیروزی بود

وی با بیان اینکه در این دیدار برای پنجمین مرتبه در فصل جاری شکست تلخ و پرگلی به تیم ما تحمیل شد، ادامه داد: بازی برابر بایرن آماده، آنهم در ورزشگاه آلیانتس آره نا برای ما بسیار دشوار بود اما به نظر من آنها بهتر از ما بازی کردند و مستحق پیروزی در این بازی بودند.

هافبک ایرانی تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود در بین تیم های پائین جدول، یکی دو باخت می تواند ما را در موقعیت خطرناک قرار می دهد و به همین دلیل باید با فراموش کردن این شکست در بازی آینده برابر مونشن گلادباخ که دیداری 6 امتیازی است، به پیروزی دست یابیم تا حداقل جایگاه و سهمیه خود در بوندس لیگا را تثبیت کنیم.

داور پنالتی روی من را نادیده گرفت

وی در مورد حضور 17 دقیقه اش در این دیدار پس از 6 هفته نیمکت نشینی اظهار داشت: وقتی به میدان رفتم که تیم 4 بر صفر عقب بود، ضمن اینکه دقایقی پس از ورودم به میدان مدافع چپ ما دچار آسیب دیدگی شدید شد و به علت اینکه سرمربی تیم 3 تعویض خود را انجام داده بود، مجبور شدیم 15 دقیقه پایانی را با 10 بازیکن به بازی ادامه دهیم.

کاپیتان تیم ملی ایران اضافه کرد: در این شرایط کار خاصی نمی توانستم انجام دهم و تنها یک بار از سد مدافعان بایرن گذشتم که شوان اشتاینر درون محوطه جریمه خطایی روی من انجام داد که مشکوک به پنالتی بود اما داور به راحتی از کنار آن گذشت.

وی در مورد اینکه آیا این فرصت می تواند زمینه حضورش بصورت ثابت در بازی های آینده اینتراخت را فراهم کند؟ تصریح کرد: هیچ چیز معلوم نیست زیرا پس از هفته ها که فرصت حضور در زمین را پیدا کردم، به علت بدشانسی 10 نفره شدیم و فکر نمی کنم این زمان و این فرصت شانس مناسبی برای من بود اما فکر می کنم در این زمان هم خوب بازی کردم و با ادامه روند خود می توانم نظر مربی تیم را برای حضور ثابت در ترکیب اینتراخت جلب کنم.

مدیون جوانگرایی و شجاعت مایلی کهن هستم

مهدوی کیا در خصوص تغییر و تحولات در فوتبال ایران و انتخاب مایلی کهن به عنوان سرمربی تیم ملی اظهار داشت: شروع فوتبال ملی ام را مدیون جوانگرایی و شجاعت وی هستم و امیدوارم ایشان بتوانند در تیم ملی موفق باشند. البته هدف اصلی همه در این شرایط خروج تیم ملی از وضعیت فعلی و رسیدن به جام جهانی است، و این مساله کار آقای مایلی کهن را سخت و وظیفه ایشان را سنگین تر می کند.

تیم ملی از این امتحان مهم هم سربلند خارج می شود

وی ادامه داد: در این سال ها تیم ملی ایران توانسته با حمایت مردم و مسئولان و تلاش کادر فنی و بازیکنان در روزهای سخت و حساس نتایج بسیار خوبی کسب کند. صعود به جام جهانی 1998 در آن شرایط سخت‏، همچنین پیروزی برابر اردن و قطر در مرحله گذشته که باید این دو تیم را در زمین خودشان شکست می دادیم. امروز هم کارمان سخت شده است و باید 2 کره را در زمین شان شکست بدهیم ولی مطمئنم بازیکنان تیم ملی با پتانسیل بالایی که دارند از این امتحان مهم هم سربلند خارج می شوند.

هافبک ایرانی تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت اضافه کرد: در حال حاضر هدف همه موفقیت در 3 دیدار آینده و صعود تیم ملی به جام جهانی است که این موضوع برای آینده فوتبال و جوانان کشورمان بسیار مهم است.

از برکناری دایی ناراحتم

وی در مورد جدایی دایی از تیم ملی هم تاکید کرد: از این مساله خیلی ناراحت شدم اما این رسم و قانون ناخوشایند فوتبال است که وقتی تیمی نتیجه دلخواه را کسب نمی کند، سرمربی آن قربانی می شود. دایی در این یکساله زحمات زیادی را برای تیم ملی ایران کشید و امیدوارم همانند گذشته در سال های آینده هم بتواند برای تیم ملی ایران مفید باشد.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در پایان در پاسخ به این سوال که شما فوتبال ملی خود را با مایلی کهن آغاز کردید و آیا فکر می کنید آن را با این مربی به پایان می رسانید؟ گفت: در حال حاضر هدف مهم صعود تیم ملی به جام جهانی است و پس از رسیدن به این هدف بزرگ در این خصوص صحبت خواهم کرد.