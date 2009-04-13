قیمت نفت کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اعلام آژانس بین المللی انرژی مبنی بر کاهش بی سابقه تقاضا برای نفت خام موجب شد تا در معاملات صبح امروز بازار جهانی نفت، هر بشکه نفت خام با 40 سنت کاهش قیمت روبرو شود.

در بازار تجارت الکترونیکی نیویورک قیمت هر بشکه نفت خام با 40 سنت کاهش در هر بشکه به 51 دلار و 84 سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت خام در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته 52 دلار و 24 سنت بود.

در همین حال، قیمت نفت خام برنت در بازار معاملاتی لندن تنها با 1 سنت افزایش به بشکه ای 54 دلار و 7 سنت رسید. قیمت دیگر سوختها از جمله نفت و گاز و گاز طبیعی در بازارهای جهانی کاهش چندانی نداشت.