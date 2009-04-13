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۲۴ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۵۴

قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت کاهش یافت

پس از اعلام آژانس بین المللی انرژی مبنی کاهش بی سابقه تقاضای نفت در بازارهای جهانی، قیمت نفت بار دیگر به کمتر از 52 دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اعلام آژانس بین المللی انرژی مبنی بر کاهش بی سابقه تقاضا برای نفت خام موجب شد تا در معاملات صبح امروز بازار جهانی نفت، هر بشکه نفت خام با 40 سنت کاهش قیمت روبرو شود.

در بازار تجارت الکترونیکی نیویورک قیمت هر بشکه نفت خام با 40 سنت کاهش در هر بشکه به 51 دلار و 84 سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت خام در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته 52 دلار و 24 سنت بود.

در همین حال، قیمت نفت خام برنت در بازار معاملاتی لندن تنها با 1 سنت افزایش به بشکه ای 54 دلار و 7 سنت رسید. قیمت دیگر سوختها از جمله نفت و گاز و گاز طبیعی در بازارهای جهانی کاهش چندانی نداشت.

کد مطلب 859339

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