به گزارش خبرنگار همر در تبریز، احمد احمدی‌منش عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مبلغ از مرکز توسعه و هماهنگی فعالیت‌های قرآنی وزارت متبوعه جذب شده که بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال از آن صرف تجهیز موسسات قرآنی استان شده است.

وی افزود: یک میلیارد و 275 میلیون ریال نیز صرف کمک به اجرای پروژه‌های عمرانی و 20 میلیون ریال صرف کمک به خبرگزاری قرآنی استان (ایکنا) شده است.

احمدی‌منش کمک به برگزاری همایش‌های مختلف قرآنی و قراردادهای آموزشی در این زمینه را از جمله دیگر مساعدت‌های اداره کل در توسعه فعالیت‌های قرآنی عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: طرح بیمه فعالان، ‌برگزاری مسابقات مختلف و حمایت از پایان‌نامه و پژوهش‌های قرآنی از دیگر فعالیت‌های دینی و قرآنی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در سال گذشته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: لازم است در راستای استفاده از کتاب قرآن به عنوان کانون انسان‌ساز، در بخش‌های مختلف آن به‌ صورت کاربردی وارد شد تا نقش مؤثر خود را ایفا کند.

وی افزود: این امر محقق نمی‌شود مگر با تعهد و دلسوزی متولیان و صاحبان فکر دینی، نهادها و دستگاه‌های فرهنگی، حوزه‌های علمیه و مبلغان و مروجان قرآن، دانشگاه‌ها و محققان علوم اسلامی، چرا که همه آنها در فکر تعالی جامعه بشری خاصه جامعه اسلامی هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه تا امروز آنگونه که باید و شاید وظیفه خود را در برابر قرآن انجام نداده‌ایم و در این راستا باید در اندیشه و افکارمان تجدیدنظر کنیم.

وی تصریح کرد: قرآن در زندگی ما به‌ صورت مؤثر و کاربردی وارد نشده و لازم است که برای رهایی از معضلات و رشد جامعه، قرآن را از مهجوریت درآوریم.