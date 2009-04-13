بانک ملی گلستان 127 میلیارد ر یال تسهلات ازدواج پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برات کریمی صبح دوشنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: همچنین 25 میلیارد ریال نیز تسهیلات برای رفع احتیاجات ضروری و درمان بیماران خاص در سال گذشته به بیماران خاص پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: بانک ملی با 470 میلیارد ریال جایزه همانند سالهای گذشته بیشترین جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز را در سیستم بانکی پرداخت می کند و پایان ماه جاری آخرین مهلت برای شرکت در این قرعه کشی است.

به گفته کریمی، با توجه به افزایش جمعیت برای ارائه خدمانت مطلبوبتر به مردم و مشتریان، بانکداری الکترونیک باید گسترش یابد و در این راستا از طریق سیستم تلفن همراه بانک ملی کلیه قبوض و خدمات متعدد قابل ارائه است.

مدیر امور شعب بانکهای گلستان یادآور شد: اکنون برای پرداخت تسهیلات، طرح های اقتصادی و اشتغالزایی در اولویت است و برخی تسهیلات این شعب به صورت جابجایی و بخشی نیز برای طرحهای نیمه تمام و زودبازده ارائه می شود.

وی عنوان کرد: اکنون 60 شعبه بانک ملی در استان فعالیت دارند که 49 شعبه آن به سامانه خودپرداز مجهز و 208 هزار نفر از مشتریان این بانک دارای کارت الکترونیکی ملی هستند.