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۲۴ فروردین ۱۳۸۸، ۱۳:۴۹

سال گذشته؛

بانک ملی گلستان 127 میلیارد ر یال تسهلات ازدواج پرداخت کرد

بانک ملی گلستان 127 میلیارد ر یال تسهلات ازدواج پرداخت کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور شعب بانک ملی گلستان گفت: سال گذشته بیش از 127 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به زوجهای جوان در این شعب پرداخت شد که نسبت به سال 86 حدود 260 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برات کریمی صبح دوشنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: همچنین 25 میلیارد ریال نیز تسهیلات برای رفع احتیاجات ضروری و درمان بیماران خاص در سال گذشته به بیماران خاص پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: بانک ملی با 470 میلیارد ریال جایزه همانند سالهای گذشته بیشترین جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز را در سیستم بانکی پرداخت می کند و پایان ماه جاری آخرین مهلت برای شرکت در این قرعه کشی است.

به گفته کریمی، با توجه به افزایش جمعیت برای ارائه خدمانت مطلبوبتر به مردم و مشتریان، بانکداری الکترونیک باید گسترش یابد و در این راستا از طریق سیستم تلفن همراه بانک ملی کلیه قبوض و خدمات متعدد قابل ارائه است.

مدیر امور شعب بانکهای گلستان یادآور شد: اکنون برای پرداخت تسهیلات، طرح های اقتصادی و اشتغالزایی در اولویت است و برخی تسهیلات این شعب به صورت جابجایی و بخشی نیز برای طرحهای نیمه تمام و زودبازده ارائه می شود.

وی عنوان کرد: اکنون 60 شعبه بانک ملی در استان فعالیت دارند که 49 شعبه آن به سامانه خودپرداز مجهز و 208 هزار نفر از مشتریان این بانک دارای کارت الکترونیکی ملی هستند.

کد مطلب 859351

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