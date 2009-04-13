ثبت 10 اختراع توسط دانشگاه پیام نور استان گلستان

ابوالحسن شهسواری ظهر دوشنبه در نشست خبری درباره اختراعات به ثبت رسیده توسط دانشگاه پیام نور استان گلستان گفت: سبد هوشمند نابینایان، پرده نامرئی ـ صفحه نمایش محرمانه، روبات کاشت مین بدون دخالت انسان با کنترل از راه دور، صندلی محافظ راننده و ماهیگیر خودکار از جمله اختراعات به ثبت رسیده این دانشگاه به شمار می ‌رود.

وی با اشاره به وجود 12 مرکز و واحد در دانشگاه پیام نور استان گلستان افزود: تمام شهرستانهای استان گلستان یک واحد پیام نور دارند و 22 هزار و 500 دانشجو در حال تحصیل در این مراکز هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان گفت: با جداشدن دانشگاه پیام نور استان گلستان از استان مازندارن از مرداد سال 86، در حال حاضر واحد گنبد دانشگاه پیام نور استان گلستان با 8 هزار دانشجو بزرگترین واحد این دانشگاه به شمار می رود.

وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور استان گلستان دارای رشته‌ های علوم انسانی و علوم پایه است، گفت: درصد قبولی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان در مقطع کارشناسی ارشد مطلوب است.

شهسواری با بیان اینکه پذیرش ثبت نام کنندگان دانشگاه پیام نور استان گلستان به صورت صد درصدی انجام می گیرد، گفت: تا دو سال گذشته قبولی در دانشپذیری بسیار مشکل بود حتی یک درصد هم قبولی نداشتیم اما طی دو سال اخیر درصد قبولی افزایش یافته است به طوریکه صد درصد از ثبت نام کنندگان دانشگاه پیام نور استان گلستان پذیرش می‌شوند.

وی گفت: در دور دوم سفر استانی رئیس‌ جمهور 13 میلیارد تومان به دانشگاه پیام نور استان گلستان اختصاص یافت.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان گلستان با بیان اینکه این دانشگاه در 2 رشته فقه مبانی علوم انسانی و زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد از سال آینده دانشجو پذیرش می ‌شود، اظهار داشت: سال گذشته به تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان وام شهریه داده شد اما امسال در پرداخت این وام دچار مشکل شده ایم.