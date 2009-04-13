ارتقای بهداشت و سلامت در آذربایجان شرقی/ بیماران در نوبت نمی مانند

گزارش خبرنگار مهر در تبریز حاکی است، در حال حاضر استان 5/3 میلیون نفری آذربایجان شرقی نه تنها در شاخص های مربوط به وضعیت بهداشت و سلامت وضعیت مطلوبی دارد بلکه در بسیاری از حوزه ها نیز در جایگاهی بالاتر از متوسط کشوری قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارتقای بهداشت و سلامت را نتیجه همکاری بین بخشی دانسته و گفت: بدون شک بهبود سطح بهداشت و سلامت در جامعه به تنهایی از عهده وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی خارج است .

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: تمامی ارگان هایی که در رابطه با زندگی مردم و تامین اقتصاد و معاش آنها فعالیت داشته و تامین کننده آب ، غذا و هوای مردم هستند در ارتقای میزان سلامت و بهداشت جامعه نقش دارند .

دکتر خلیلی با یادآوری اینکه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تنها 25 درصد کارهای پیشگیری و درمان جامعه را بر عهه دارد تصریح کرد: در این میان ، 25 درصد مسایل مربوط به بهداشت و درمان مربوط به دستگاه‌های بین بخشی بوده و 50 درصد باقیمانده نیز میزان مشارکت و همکاری افراد جامعه است .

تجهیز مراکز درمانی در آذربایجان شرقی

یکی از بزرگترین مشکلات بخش درمان در آذربایجان شرقی کمبود تجهیزات درمانی بود اما این نقیصه در سه سال گذشته تا حد زیادی برطرف شده است.

دکترعلیرضا صادق‌پور، ‌معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: با توجه به کثرت بیماری های قلبی و عروقی در منطقه، طی سالیان گذشته مهمترین مشکل موجود در استان کمبود تجهیزات درمانی مربوط به این نوع بیماری ها بود.

وی با یادآوری وضعیت نامطلوب بیماران قلبی تا سه سال قبل گفت: ‌تا چندی پیش بیماران قلبی مجبور بودند برای آنژیوگرافی 9 ماه و برای درمان بیماری‌های قلبی نیز 12 ماه به انتظار بنشینند.

صادقپور با بیان اینکه طی سه سال گذشته میزان تجهیزات درمانی بیماریهای قلبی در آذربایجان شرقی دو برابر شده است، اظهار داشت: در حال حاضر متوسط انتظار بیماران آنژیوگرافی به دو ماه و متوسط انتظار درمان بیماران قلبی نیز به چهار ماه رسیده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در عین حال تاکید کرد: با این وجود اما هیچ یک از بیمارانی که به طور اورژانسی نیازمند آنژیوگرافی و یا درمان هستند در نوبت نمی مانند.

وی همچنین با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته ظرفیت اتاق های عمل قلب و عروق در استان سه برابر شده است، گفت: تا چندی پیش بیماران نیازمند جراحی قلب و عروق باید 6 ماه به انتظار می ماندند اما در حال حاضر تمامی اعمال جراحی در این بخش به روز شده است.

این مقام مسئول در بخش درمان دانشگاه لوم پزشکی تبریز، راه اندازی اورژانس بیمارستان قلب را مهمترین پیشرفت برای منطقه شمالغرب کشور دانسته و می افزاید: گرچه بیمارستان شهید مدنی تبریز از 12 سال قبل به عنوان مرکز قلب و عروق منطقه فعالیت دارد اما اقدامی برای راه اندازی اورژانس قلب انجام نشده بود.

به گفته وی در حال حاضر این مرکز آمادگی دارد برای بیماران تمام منطقه شمالغرب کشور ارائه خدمت نماید .

کاهش مرگ و میر در آذربایجان شرقی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد: با تلاش های صورت گرفته در بخش بهداشت و درمان آذربایجان شرقی میزان مرگ و میر بر اثر بیماریهای مختلف در این استان کاهش یافته است.

دکتر احمد کوشا در این خصوص گفت: بر اساس آمارهای جهانی میزان مرگ و میر در نوزادان باید هفت در هزار باشد که این استان آمار خود را به 11 در هزار رسانده که موفقیتی بزرگ به شمار می آید.

وی همچنین افزود: متوسط زایمان ایمن در این استان نیز به رقم مناسب 7/96 درصد رسیده و دلیل آن نیز انتقال تمام زایمان‌ها به مراکز درمانی حتی در نقاط محروم بوده است.

کوشا یادآور شد: در حال حاضر هیچ بیماری در این منطقه به صورت اپیدمی رایج نیست و بیماری مالاریا که در برخی از مناطق دیده می شد از سه سال قبل ریشه کن شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در عین حال وضعیت بیماری‌های قلبی و عروقی را در بین مردم آذربایجان شرقی نگران کننده دانسته و گفت: در حال حاضر بیماری‌های قلبی و عروقی به تنهایی 50 درصد بیماری های رایج در آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است.

دکتر کوشا ضمن اظهار تاسف از الگوی ناسالم زندگی در بین عموم مردم خاطرنشان کرد: تغذیه نامناسب، نداشتن تحرک کافی و عدم پیشگیری مهمترین دلایل شیوع بیماری‌های قلبی و عروقی در استان است.

به گفته وی، عواملی چون سرطان، تصادفات و دیگر بیماریها از دیگر عوامل مرگ و میر در آذربایجان شرقی به شمار می آید.

توسعه امکانات درمانی در مناطق محروم

دکتر احمد خلیلی، ‌رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: با توجه به شعارهای مهرورزی و عدالت محوری دولت نهم ، محرومیت زدایی در بخش بهداشت و درمان آذربایجان شرقی در اولویت دانشگاه علوم پزشکی بوده است.

وی با بیان اینکه این حق ساکنان تمام مناطق استان است که از حداقل امکانات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند، ادامه داد: مهمترین معضل موجود در مراکز درمانی شهرستان‌های استان نبود پزشک متخصص بود که باعث می شد مردم برای کوچکترین مسائل درمانی خود با صرف هزینه و زمان به تبریز مراجعه کنند.

خلیلی با اشاره به عنایت وزارت بهداشت و درمان نسبت به رفع نیاز استان در این بخش تصریح کرد: هم اکنون در تمام مناطق محروم استان پزشکان متخصص در پنج رشته اصلی شامل جراحی عمومی، زنان و زایمان، کودکان، داخلی و بیهوشی فعالیت دارند.

‌رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به اینکه برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ماهانه 60 میلیون تومان یارانه به مراکز درمانی این استان پرداخت می شود، گفت: این عوامل موجب شده میزان اشغال تخت‌های بیمارستانی در شهرستان‌ها از 10 درصد به 70 درصد رسیده و از مراجعه مردم برای اعمال جراحی معمولی به تبریز جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: طی سه سال اخیر با تثبیت طرح پزشک خانواده ، 100 در صد روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

خلیلی با اشاره به اینکه در گذشته پزشکان مستقر در مناطق محروم استان خارجی (هندی) بودند، تصریح کرد: در حال حاضر 404 پزشک و 270 ماما در خصوص مسایل بهداشتی و درمانی به ساکنان مناطق محروم ارایه خدمت می کنند.

موفقیت در اجرای طرح‌های پیشگیری

اینکه پیشگیری به مراتب بهتر، آسانتر و کم هزینه تر از درمان است، اصلی غیر قابل انکار و ثابت شده در جهان امروز است.

دکتر احمد کوشا معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: آذربایجان شرقی از نظر شاخص های پیشگیری در بسیاری زمینه ها الگوی کشور به شمار می آید.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین طرح‌های موفق این استان کنترل رشد جمعیت است که به رقم 2/1 درصد رسیده است.

به گفته کوشا، آمارهای موجود نشانگر آن است که جمعیت آذربایجان شرقی به سوی سالمندی پیش رفته لذا برنامه ریزیها برای مراقبت از سالمندان معطوف گشته است.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به برنامه‌های مراقبت از نوزادان خاطرنشان کرد: این استان از نظر اجرای طرح‌هایی چون واکسیناسیون ام‌ام‌آ برای تمام نوزادان و طرح غربالگری هیپوتیرویید برای 80 درصد نوزادان از استان‌های موفق کشور بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین از اجرای طرح مراقبت از آنفولانزا در این استان برای نخستین بار در کشور خبر داده و افزود: آذربایجان شرقی در کنترل و مهار بیماری ایدز به الگویی مناسب در کشور تبدیل شده است.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز با قدمتی 60 ساله دومین دانشگاه طب کشور به شمار می آید.

این مرکز طی 6 دهه گذشته بیش از 14 هزار پزشک در تخصص‌های مختلف تحویل جامعه داده و در جمع سه دانشگاه برتر پزشکی کشور قرار دارد.