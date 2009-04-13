حریف سپاهان بدون رقیب پیش می تازد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین مطلق مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ازبکستان با برتری 3 بر صفر مقابل مشعل 15 امتیازی شد تا با روحیه‌ای مضاعف آماده دیدار هفته آینده مقابل سپاهان شود. برای بنیادکار در این بازی ریوالدو (32 - پنالتی)، شفقت سالوموف (54) و سرور جپاروف (3+90) گلزنی کردند.

بنیادکار که در بازی هفته گذشته برابر سپاهان به نتیجه تساوی 2 بر2 رسیده بود سه شنبه 21 آوریل - اول اردیبهشت در فولادشهر برابر سپاهان بازی می کند.

پاختاکور حریف صبای ایران در گروه یک لیگ قهرمانان نیز در بازیهای این هفته برنده بود و با نتیجه 2 بریک نوفباخور را برد. در این بازی آلیشر محمودوف (88) و استانیسلاو اندریف (49) برای پاختاکور گلزنی کردند و اودیل احمدوف در دقیقه 85 تک گل نوفباخور را به ثمر رساند.

پاختاکور اینک با 8 امتیاز از چهار بازی در رده پنجم جدول رده بندی لیگ برتر ازبکستان ایستاده است.

پاختاکور که در قم با نتیجه 2 بر صفر صبا را از پیش رو برداشته بود در بازی 22 آوریل - دوم اردیبهشت در تاشکند میزبان شاگردان فیروز کریمی است.