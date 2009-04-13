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۲۴ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

در لیگ برتر ازبکستان ؛

حریف سپاهان بدون رقیب پیش می تازد

حریف سپاهان بدون رقیب پیش می تازد

بنیادکار، حریف هفته آینده سپاهان در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با برتری مقابل مشعل به پنجمین پیروزی پی در پی خود در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ازبکستان دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین مطلق مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ازبکستان با برتری 3 بر صفر مقابل مشعل 15 امتیازی شد تا با روحیه‌ای مضاعف آماده دیدار هفته آینده مقابل سپاهان شود. برای بنیادکار در این بازی ریوالدو (32 - پنالتی)، شفقت سالوموف (54) و سرور جپاروف (3+90) گلزنی کردند.

بنیادکار که در بازی هفته گذشته برابر سپاهان به نتیجه تساوی 2 بر2 رسیده بود سه شنبه 21 آوریل - اول اردیبهشت در فولادشهر برابر سپاهان بازی می کند.

پاختاکور حریف صبای ایران در گروه یک لیگ قهرمانان نیز در بازیهای این هفته برنده بود و با نتیجه 2 بریک نوفباخور را برد. در این بازی آلیشر محمودوف (88) و استانیسلاو اندریف (49) برای پاختاکور گلزنی کردند و اودیل احمدوف در دقیقه 85 تک گل نوفباخور را به ثمر رساند.

پاختاکور اینک با 8 امتیاز از چهار بازی در رده پنجم جدول رده بندی لیگ برتر ازبکستان ایستاده است.

پاختاکور که در قم با نتیجه 2 بر صفر صبا را از پیش رو برداشته بود در بازی 22 آوریل - دوم اردیبهشت در تاشکند میزبان شاگردان فیروز کریمی است.

کد مطلب 859371

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