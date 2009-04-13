  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۴ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

"برمی‌گردم" در شبکه قرآن تولید می‌شود

"برمی‌گردم" در شبکه قرآن تولید می‌شود

فیلم تلویزیونی "برمی‌گردم" به کارگردانی حسین تبریزی و تهیه‌کنندگی علی مهام به سفارش شبکه قرآن تهیه می‌شود.

حسین تبریزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: از مدتی پیش نگارش فیلم تلویزیونی "برمی‌گردم" را به سفارش شبکه قرآن آغاز کرده‌ام و هم اکنون مشغول بازنویسی این پروژه هستم. بعد از تصویب، تولید این فیلم را به تهیه‌کنندگی علی مهام شروع می‌کنم.

وی در ادامه افزود: مضمون فیلم "برمی‌گردم" رباخواری است و داستان شخصی است که به خاطر پول ربا به زندان افتاده است. او از زندان آزاد می‌شود و ...

تبریزی فیلم‌های تلویزیونی "هفت‌سین"، "چراغ روشن چراغ خاموش"، "ثانیه شمار"، "دربست تا بهشت"، "مقبره نحس" و مجموعه "جاده در دست تعمیر" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 859393

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها