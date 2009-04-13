حسین تبریزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: از مدتی پیش نگارش فیلم تلویزیونی "برمیگردم" را به سفارش شبکه قرآن آغاز کردهام و هم اکنون مشغول بازنویسی این پروژه هستم. بعد از تصویب، تولید این فیلم را به تهیهکنندگی علی مهام شروع میکنم.
وی در ادامه افزود: مضمون فیلم "برمیگردم" رباخواری است و داستان شخصی است که به خاطر پول ربا به زندان افتاده است. او از زندان آزاد میشود و ...
تبریزی فیلمهای تلویزیونی "هفتسین"، "چراغ روشن چراغ خاموش"، "ثانیه شمار"، "دربست تا بهشت"، "مقبره نحس" و مجموعه "جاده در دست تعمیر" را در کارنامه دارد.
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