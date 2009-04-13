تولید محصول پیاز در آذربایجان شرقی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ایوب ایرانی‌فام ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سطح زیرکشت پیاز امسال در آذربایجان شرقی در وسعت 6 هزار و 400 هکتار و با عملکرد 35/43 تن در هر هکتار با پیش‌‌بینی تولید 280 هزار هکتار پیاز در سال جاری را میسر می‌سازد.

وی یادآور شد: به استناد آمار موجود در کشور، سطح زیرکشت پیاز کشور برای 48 هزار و 758 هکتار است که استان آذربایجان شرقی با دارا بودن سطحی معادل 8 هزار و 949 هکتار 18 درصد سطح کل حائز رتبه نخست تولید این محصول به شمار می‌آید.

ایرانی‌فام با اشاره به قیمت تمام شده این محصول در سال گذشته اظهار داشت: هر کیلو پیاز درجه یک 1145 ریال برای پیاز‌کاران هزینه در برداشت و به قیمت 1500 تا 2500 ریال توسط زارعان به فروش رسیده است.

وی همچنین افزود: متوسط عملکرد هکتاری این استان به میزان 8/7 تن از متوسط عملکرد کشوری بالاتر است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به اینکه عملیات کاشت، داشت، برداشت پیاز به صورت دستی انجام می‌گیرد، این محصول از لحاظ اشتغالزایی فصلی سهم عمده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد به طوری که برای هر هکتار از کاشت تا برداشت، حدود 155 نفر روز کارگر مورد نیاز است.

ایرانی فام تصریح کرد: آذربایجان شرقی با تولید 278 هزار تن پیاز در سال گذشته علاوه بر تامین نیاز مصرف داخل استان با احتساب هفت ماه مصرف از پیاز تولیدی داخل استان که برابر 50 هزار تن است، معادل 288 هزار تن محصول مازاد بر مصرف استان را داشته که برای مصرف سایر استان‌ها حمل شده است.

قیمت پیاز در آذربایجان شرقی طی روزهای اخیر بین هشت تا 10 هزار ریال در هر کیلو در نوسان بوده است.