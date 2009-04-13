پارک مدرسه ترافیک اهرم به‌ بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، معاون امور عمرانی استاندار بوشهر در آیین افتتاح این پارک اظهار داشت: با توجه به کاهش 36 درصد تصادفات جاده‌ای استان در سال جدید راه‌اندازی مدرسه ترافیک به ‌منظور آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ راهنمایی و رانندگی ضروری است.

مسعود نصوری افزود: بعد از اهرم مدرسه ترافیک در شهرهای برازجان، خورموج و جم نیز به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.

وی از تلاش‌های شهرداری اهرم و شرکت پایانه‌های حمل و نقل بوشهر در راه‌اندازی این طرح تقدیر کرد.

مدیرکل پایانه‌های حمل و نقل استان بوشهر نیز گفت: 170 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت پایانه‌های استان به این پروژه اختصاص یافته است.

پیمان بوستانی افزود: با مشارکت شهرداران استان پارک مدرسه ترافیک پس از تصویب در شورای ترافیک استان تا پایان سال 88 در چند شهرستان دیگر نیز راه‌اندازی می‌شود.

شهردار اهرم نیز در این آیین گفت: برای افتتاح مدرسه ترافیک از محل اعتبارات شهرداری اهرم مبلغ 250 میلیون ریال هزینه شده است.

موسی خادم افزود: این نخستین پارک مدرسه ترافیک در استان بوشهر است که راه‌اندازی می‌شود.