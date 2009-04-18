مشکلات داوری و دردسر هوگوهای الکترونیکی / خیلی ها با قدرت نیامدند

به گزارش خبرنگار مهر، اگر اولین دوره این مسابقات درسال 86 که با حضور تیم های قدرتمندی چون کره و اسپانیا برگزار شد را کنار بگذاریم باید اذعان داشت که جام فجر در طول سالهای اخیر به نوعی رفع تکلیف تبدیل شده و در سطحی پائین تر از مسابقات معمول برگزار می شد.

دعوت از تیم های درجه سه دنیا که تنها برای کسب تجربه راه تهران را در پیش می گرفتند باعث شده بود تا جام فجر با وجود قرار گرفتن در تقویم فدراسیون جهانی آن چیزی نباشد که اهالی تکواندو از آن به عنوان نیاز ضرروی تکواندو که همان تورنمنتی در اندازه های نام ایران و نایب قهرمان جهان است، یاد می کردند.

تعامل منطقی با کشورهای صاحب سبک در دنیا نیز از دیگر دلایل استقبال از این دوره بود. کره جنوبی ، ترکیه ، آذربایجان و فرانسه رابطه متقابلی با تکواندو ایران در طول یکی، دو سال اخیر داشته اند. اکنون حضور در تورنمنت های بزرگ برای ایران به شرطی محقق می شود که تیمی از تکواندو آن کشور در جام فجر شرکت کند. با این رویه می توان بزرگان تکواندو جهان را در تهران دیدار کرد.

بیست و یکمین دوره رقابتهای بین المللی جام فجر تهران به مراتب در شرایطی متفاوت برگزار شد. حضور نفرات عنوان داری چون مایکل بروت ، ممدی دوکارا ، سروات تزگل ، النور امانوف ، نیکپای و .... باعث شد تا تکواندوکاران داخلی نیز در یک دوره رقابت سطح بالا محک خورده و کسب تجربه کنند.

تیم های فرانسه و ترکیه که خود را آماده حضور در جام جهانی می کنند با نفرات اصلی خود به تهران آمدند، آذربایجان که میزبان جام جهانی است برخی نفرات شاخص خود را همراه نداشت و برخی را برای محک زدن به تهران اعزام کرده بود.

با تمام این شرایط قهرمانی تکواندوکارن داخلی در این تورنمنت حائز اهمیت است. در میان نفرات داخلی چهره ملی پوش و عنوان داری دیده نمی شد ولی همین نفرات کم تجربه هم به خوبی از پس قدرتهای خارجی برآمدند.

در میان تیم های خارجی انتظار می رفت کره جنوبی تیمی در حد نام کره به تهران اعزام کند. ولی چشم بادامی ها یک بار دیگر ثابت کردند که ایران را به چشم یک رقیب قلدر که درکمین قهرمان جهان نشسته نگاه می کنند و حاضر نیستند حتی نفرات سوم تیم ملی خود را به این کشور اعزام کنند. این درست که کره ایها چند مدال از جمله دو مدال طلا کسب کردند ولی نفرات اعزامی در حد نام کره مبارزه نکردند.

از سوی دیگر جام بیست و یکم از این منظر که در آن از هوگوهای الکتریکی استفاده شد حائز اهمیت است. اغلب تیم های شرکت کننده در آستانه حضور در میدانهای بزرگی چون المپیک هنرهای رزمی و جام جهانی به تهران آمده بودند تا با این هوگوها بیشتر آشنا شوند ولی برخی مشکلات داوری و اجرای صحیح قوانین و نیز خرابی سنسورها که پس از استفاده زیاد رخ می داد اعتراض مربیان تیم های داخلی و خارجی را در پی داشت.

در مورد کیفیت برگزاری نیز باید گفت که فدراسیون پس از برگزاری بیست دوره از این مسابقات به اندازه کافی تجربه داشت تا رقابتها را در سطح مسابقات معتبر دنیا و با کیفیت مطلوب برگزار کند. هرچند نظم حاکم بر سالن به دلیل حضور پرتعداد افرادی که هیچ وظیفه ای نداشتند چندان رعایت نشد.

باید برخی نقاط ضعف که در این مسابقات شاهد آن بودیم و مسئولان فدراسیون نیز به خوبی بر آن آگاهند باید از بین برود تا در دورهای آینده نیزهمچنان شاهد رشد کیفی و کمی مسابقات باشیم.

دومین دوره مسابقات تکواندو جام باشگاه‌های آسیا هفته گذشته به میزبانی کشورمان در خانه تکواندو برگزار شد و با قهرمانی تیم سپاهان ایران به پایان رسید.