مصوبه شوراى عالى ترافیک غیر کارشناسی است

محمد حسن شهیدی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام این مطلب گفت : بدون شک با این وجود مباحث کارشناسی و تخصصی بی نتیجه مانده است و من روش برخورد با این قضیه را درست و پسندیده نمی دانم چرا که مطالعات قبلی در رابطه با مترو مستند بر تحقیقات کارشناسی بوده است.

این کارشناس ترافیک افزود : هر کدام از دو مسئله مترو و منوریل اگر چه وسایلی برای جابجایی مسافر به حساب می آیند اما دو مبحث جداگانه هستند چرا که تعداد مسافری که مترو در هر ساعت جابجا می کند دست کم 4 تا 5 برابر منوریل است.

در همین حال نیز روز گذشته رئیس شورای شهر تهران طرح تصویب شده در شورای عالی ترافیک را مورد نظر وزارت کشور دانست و از نبود منوریل در پیشنهاد شورای شهر تهران و تغییر مباحث جلسات مشترک شورای شهر و دولت خبر داد.

مهدی چمران گفته بود تغییرات اعمال شده در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک از سوی شورای‌عالی ترافیک با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران هماهنگ نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر ادامه داده بود: شورای شهر هنگام ارائه طرح جامع ترافیک به دولت 18 جلد مطالعات کارشناسی ضمیمه آن کرد، اما مبنای تصمیم شورای‌عالی ترافیک در تغییرات اعمال شده معلوم نیست بنابراین شورای شهر تهران خواستار دلایل و مستندات کارشناسی تغییرات اعمال شده از سوی شورای‌عالی ترافیک در طرح جامع ترافیک تهران است.