نیروهای مسلح توان خود را برای اصلاح الگوی مصرف بکار خواهد بست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اولین همایش سراسری نخبگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، دفاع هوشیارانه را اقدامی ریشه ای و همه جانبه از سوی نیروهای مسلح ذکر کرد و افزود: مهارت، سرعت، انعطاف، خلاقیت، هوشمندی، ابتکار و واکنش سریع از ویژگی های دفاع هوشیارانه است.

وی افزود: دفاع هوشیارانه نیازمند نوآوری فن آورانه ای است که قادر باشد با اقتدار از مدافعان حریم کشوردر عرصه هوایی، دریایی و زمینی پشتیبانی نماید و وزارت دفاع در این مسیرگام بر می دارد.

وزیر دفاع با اشاره به تحولات شگرفی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در صنایع دفاعی کشور رخ داده، گفت: تجهیز نیروهای مسلح به تسلیحات و تجهیزات نسل پنجم اساس کار این وزارتخانه را تشکیل می دهد.

سردار نجار با بیان اینکه دفاع هوشیارانه مبتنی بر دانایی است، تصریح کرد: باید توان علمی تحقیقاتی و پژوهشی نیروهای مسلح بیش از این ارتقاء یابد.

وزیر دفاع در ادامه سخنان خود گفت: وزارت دفاع با تشکیل هسته های کوچک و شبکه بزرگ در صدد است ضمن چابک سازی و انعطاف پذیری صنعت دفاعی، بطور موثر و همه جانبه از نیروهای مسلح پشتیبانی نماید.

سردار نجار با اشاره به نامگذاری سال 88 به نام اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری گفت: نیروهای مسلح همانگونه که در سال گذشته در نوآوری و خوداتکایی موثر و پیشتاز بودند، همه همت و توان خود را به کار خواهند بست تا فرمان فرمانده معظم کل قوا را به بهترین شکل ممکن در نیروهای مسلح اجرا نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش موثر ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، اظهارداشت: نامداران قهرمانی همچون شهید صیادشیرازی، شهید فلاحی، شهید فکوری، شهید نامجو، شهید بابایی، شهید شیرودی و خیل عظیم امیران و سربازان شهید و جانباز، نشان از حضور شجاعانه ارتشیان فداکار در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی دارد.

سردار نجار از نخبگان ارتش بعنوان سرمایه های ملی و استوانه های مستحکم ارتش یاد کرد و گفت: با حضور شما نخبگان، ارتش جمهوری اسلامی ایران می تواند پویا و پرانرژی و با قدرت و قاطعیت در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در مسیر تحول و تعالی، ماموریت های خود را با موفقیت به انجام رساند.

وزیر دفاع در پایان با گرامی داشت 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیشاپیش این روز تاریخی را به محضر فرماندهی معظم کل قوا و خانواده بزرگ ارتش تبریک و تهنیت گفت و تأکید کرد: اگر ارتش جمهوری اسلامی ایران نبود، ایران اسلامی در چنین اقتدار و توانمندی دفاعی قرار نداشت و این مهم مرهون دور اندیشی امام راحل عظیم الشان و تدابیر حکیمانه مقام معظم فرماندهی کل قوا است.