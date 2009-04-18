میراث فرهنگی اصفهان موظف به مرمت خانه شیخ بهایی است

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: با توجه به ارزش تاریخی خانه شیخ بهایی با رئیس سازمان میراث فرهنگی اصفهان هماهنگ کرده ایم که براساس اعتبارات خود برای مرمت و حفاظت از این بنا اقدام کند.

فریبرز دولت آبادی در ادامه تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی اصفهان مسئول رسیدگی، پیگیری و سرویس دهی به خانه تاریخی شیخ بهایی است و به مسئولان این سازمان اعلام شده که در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند.

خانه شیخ بهایی متعلق به منزل عمه شاه عباس ( مریم سلطان بیگم ) بوده که پس از آن شاه عباس این بنا را به شیخ بهایی واگذار می کند و تاریخچه این خانه در کتاب زندگی شاه عباس تالیف دکتر نصرالله فلسفی نیز آمده است و بنا به اظهارات ساکنین محل و همچنین نوادگان شیخ بهایی ، وی در این خانه زندگی می کرده است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: گذشته از این موضوع که این خانه متعلق به شیخ بهایی است یا خیر به عنوان یک اثر ارزشمند تاریخی سازمان میراث فرهنگی موظف است در حد اعتبارات و بودجه خود نسبت به مرمت و حفاظت از خانه تاریخی شیخ بهایی اقدام کند.

با توجه به ارزش تاریخی خانه شیخ بهایی با رئیس سازمان میراث فرهنگی اصفهان هماهنگ کرده ایم که براساس اعتبارات خود برای مرمت و حفاظت از این بنا اقدام کند دولت آبادی

این در حالی است که مالک خانه تاریخی شیخ بهایی بارها عنوان کرده است که هیچ کمک مالی و اعتباری برای از سازمان میراث فرهنگی نخواسته و نمی خواهد و تنها تقاضایشان همکاری سازمان برای معرفی کارشناس در جهت تعویض لوله های آب و همچنین تبدیل این خانه به موزه است.



با این همه، بنا به گفته دولت آبادی با توجه به اینکه در اصفهان آثار تاریخی زیادی وجود دارد و به همین دلیل سازمان میراث فرهنگی اصفهان براساس اولویت بندی و ارزش اثر اعتبار به آن اختصاص خواهد داد.

به دنبال اعتراض مالک خانه تاریخی شیخ بهایی مبنی بر بی توجهی و عدم همکاری مسئولان سازمان میراث فرهنگی در مرمت، حفاظت و نگهداری این بنای تاریخی، دادستان کل کشور به عنوان رئیس کنگره بزرگداشت شیخ بهایی در نامه ای به وزیر فرهنگ و سازمان میراث فرهنگی اصفهان خواستار پیگیری موضوع خرید و مرمت این خانه تاریخی و تبدیل آن به موزه شد و در نهایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در نامه ای به دادستانی کل کشور اطمینان داده به زودی نسبت به خرید و مرمت خانه شیخ بهایی اقدام می کند.

معاون سازمان میراث فرهنگی در مورد نامه دادستانی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: چندی پیش با مالک خانه شیخ بهایی صحبت کردم و وی در صحبتهای خود عنوان کرد که خواستار کمک مالی سازمان میراث فرهنگی نیست فقط قصد نجات و مرمت این خانه را دارد به همین دلیل ما نیز تلاش خود را برای حفظ این بنای تاریخی انجام خواهیم کرد.