میراث فرهنگی اصفهان موظف به مرمت خانه شیخ بهایی است

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: با توجه به ارزش تاریخی خانه شیخ بهایی با رئیس سازمان میراث فرهنگی اصفهان هماهنگ کرده ایم که براساس اعتبارات خود برای مرمت و حفاظت از این بنا اقدام کند.
فریبرز دولت آبادی در ادامه تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی اصفهان مسئول رسیدگی، پیگیری و سرویس دهی به خانه تاریخی شیخ بهایی است و به مسئولان این سازمان اعلام شده که در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند.
خانه شیخ بهایی متعلق به منزل عمه شاه عباس ( مریم سلطان بیگم ) بوده که پس از آن شاه عباس این بنا را به شیخ بهایی واگذار می کند و تاریخچه این خانه در کتاب زندگی شاه عباس تالیف دکتر نصرالله فلسفی نیز آمده است و بنا به اظهارات ساکنین محل و همچنین نوادگان شیخ بهایی ، وی در این خانه زندگی می کرده است.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: گذشته از این موضوع که این خانه متعلق به شیخ بهایی است یا خیر به عنوان یک اثر ارزشمند تاریخی سازمان میراث فرهنگی موظف است در حد اعتبارات و بودجه خود نسبت به مرمت و حفاظت از خانه تاریخی شیخ بهایی اقدام کند.
|با توجه به ارزش تاریخی خانه شیخ بهایی با رئیس سازمان میراث فرهنگی اصفهان هماهنگ کرده ایم که براساس اعتبارات خود برای مرمت و حفاظت از این بنا اقدام کند
|دولت آبادی
این در حالی است که مالک خانه تاریخی شیخ بهایی بارها عنوان کرده است که هیچ کمک مالی و اعتباری برای از سازمان میراث فرهنگی نخواسته و نمی خواهد و تنها تقاضایشان همکاری سازمان برای معرفی کارشناس در جهت تعویض لوله های آب و همچنین تبدیل این خانه به موزه است.
با این همه، بنا به گفته دولت آبادی با توجه به اینکه در اصفهان آثار تاریخی زیادی وجود دارد و به همین دلیل سازمان میراث فرهنگی اصفهان براساس اولویت بندی و ارزش اثر اعتبار به آن اختصاص خواهد داد.
به دنبال اعتراض مالک خانه تاریخی شیخ بهایی مبنی بر بی توجهی و عدم همکاری مسئولان سازمان میراث فرهنگی در مرمت، حفاظت و نگهداری این بنای تاریخی، دادستان کل کشور به عنوان رئیس کنگره بزرگداشت شیخ بهایی در نامه ای به وزیر فرهنگ و سازمان میراث فرهنگی اصفهان خواستار پیگیری موضوع خرید و مرمت این خانه تاریخی و تبدیل آن به موزه شد و در نهایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در نامه ای به دادستانی کل کشور اطمینان داده به زودی نسبت به خرید و مرمت خانه شیخ بهایی اقدام می کند.
معاون سازمان میراث فرهنگی در مورد نامه دادستانی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: چندی پیش با مالک خانه شیخ بهایی صحبت کردم و وی در صحبتهای خود عنوان کرد که خواستار کمک مالی سازمان میراث فرهنگی نیست فقط قصد نجات و مرمت این خانه را دارد به همین دلیل ما نیز تلاش خود را برای حفظ این بنای تاریخی انجام خواهیم کرد.
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