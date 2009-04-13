روشنایی معابر کرمان به زودی اصلاح می شود

منصور شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بحث روشنایی شهر کرمان به عملکرد سالیان گذشته بازمی گردد اما با توجه به وضعیت موجود روشنایی شهر کرمان نگران کننده نیست و سلامتی شهروندان را تحت شعاع قرار نداده است.

وی افزود: در برخی خیابان ها و معابر مشکلاتی وجود دارد که به صورت روزمره به وجود می آید و بلافاصله نیز اصلاح می شود.

وی گفت: اگر در برخی نقاط نیز مشکلی وجود داشته باشد درصدد اصلاح آن مناطق هستیم اما میزان روشنایی در اکثر مناطق شهر مطلوب است.

شجاعی عنوان کرد: در بحث بزرگراهها نیز اداره راه و ترابری با عدم هماهنگی با شرکت توزیع برق شمال اقدام به نصب لامپ های پر مصرف کرده است که اگر این مورد اصلاح شود ما نیز در این زمینه همکاری لازم را خواهیم داشت.

وی با اشاره لزوم افزایش اعتبارات بخش روشنایی شهری گفت: با مدیریت انجام شده هم اکنون مشکل خاصی در بخش روشنایی معابر وجود ندارد اما در صورت افزایش بودجه می توانیم عملکرد مطلوب تری داشته باشیم.

