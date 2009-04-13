رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در کرج معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به همراه اعضای شورای سیاستگذاری و اجرایی این ستاد در کرج شب گذشته با حضور حدود 30 نفر از چهره های سرشناس اصلاح طلب کرج انتخاب و معرفی شدند.

در شورای سیاستگذاری ستاد انتخاباتی موسوی چهره‌های سرشناسی چون میر طاهر موسوی و محمدحسین خلیلی اردکانی نمایندگان کرج در مجلس ششم، شهبازی فرماندار سابق کرج و دکتر عباسعلی زالی وزیر جهاد کشاورزی اسبق و از اصلاح‌طلبان با سابقه کرج حضور دارند.

اعضای این شورا همچنین تقی دلیلی از شهروندان قدیمی کرج که سابقه طولانی قضاوت و جانبازی هشت سال دفاع مقدس نیز دارد را به عنوان رئیس ستاد انتخابات موسوی انتخاب کردند.

اعضای شورای سیاستگذاری و اجرایی ستاد میرحسین موسوی در کرج برگزاری جلسات، گردهمایی ها و فعالیت کمیته های جوانان، بانوان، اقشار و فرهنگیان را آغاز کرده اند.

سیاست اصلی ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در کرج بر مبنای شعار اصلی ستاد مرکزی مبنی بر هر شهروند یک ستاد است.

