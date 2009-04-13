نهایی شدن جزئیات قدرت نمایی نیروی هوایی در آیین روز ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که امیر سرتیپ دوم خلبانان علوی معاونت عملیات نیروی هوایی، امیر سرتیپ دوم خلبان گودینی فرمانده منطقه هوایی مهرآباد، خلبان لیدر دسته های پروازی هوایپماهای شکاری و ترابری از مناطق هوایی و پایگاه هایی شکاری مسئولین هوایپمایی کشوری و هوانیروز نیروی زمینی فرماندهان یگان های نگهداری و پشتیبانی حضور داشتند فرمانده لیدر رژه هوایی مسئولین بازرسی ایمنی پرواز و یکنواختی پیرامون چگونگی گسترش هواپیماها توالی اجرای تمرینات رژه خلبانان لیدر و ساب لیدر (اصلی و فرعی) شرایط آرامش ترکیب فاصله سمت سرعت و ارتفاع دسته های پرواز رعایت موارد ایمنی در هنگام پرواز بدون رویداد و سانحه و آمادگی جسمانی روانی بهداشتی خلبانان قبل از انجام رژه هوایی در 29 فروردین (روز ارتش) توضیحات لازم را بیان داشتند.

بنابراین گزارش نیروی هوایی ارتش با انجام رژه هوایی 140 فروند انواع هواپیماهای شکاری،تاکتیکی، شناسایی و ترابری سوخت شامل F14-F4-F5-F7، رادار پرنده، صاعقه، آذرخش، سوخو 24 و میگ 24 بوئینگ 707 و 747، C130 و P3F یادآور عملیات 140 فروندی اول مهر ماه 1357 اقتدار صلابت و توان رزمی خود را برای اطمینان بخشی امت فهیم و انقلابی کشورمان در دفاع از پهنه آسمان کشور به نمایش خواهد گذاشت.