رایانه های دانشگاه یوتا مورد تهاجم حملات اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات دانشگاه یوتا اعلام کردند که تعداد زیادی از رایانه های این دانشگاه مورد حمله ویروسهای کانفیکر قرار گرفته است.

سخنگوی دانشکده پزشکی این دانشگاه اعلام کرد نفوذ کرم کانفیکر که باعث کاهش سرعت رایانه و سرقت اطلاعات شخصی کاربر خواهد شد برای اولین بار در روز پنج شنبه کشف شد و تا روز جمعه این ویروس تمامی رایانه های بیمارستانها، مدارس پزشکی، و کالج پرستاری این دانشگاه را آلوده کرده و تحت نفوذ خود قرار داد.

این ویروس می تواند به راحتی به رایانه های شخصی نفوذ کرده و اطلاعاتی مانند نام کاربری و انواع رمزهای ورود و رمزهای کارتهای اعتباری و اطلاعات بانکی را سرقت کند.

اعضای گروه تکنولوژی اطلاعات این دانشگاه ارتباط اینترنتی رایانه ها را در روز جمعه به مدت 6 ساعت قطع کرده و به ردیابی و خنثی کردن عملکرد ویروس پرداختند.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، طی ماه های اخیر سازمانها و موسسه های متعددی با پدیده حمله های اینترنتی مواجه بوده اند و افزایش سیر این پدیده نگرانی بسیاری از کشور ها را بر انگیخته است.

به گفته مسئولان دانشگاه یوتا، این ویروس تنها به رایانه های تحت ویندوز نفوذ کرده توانایی حمله به رایانه های مک را نخواهد داشت. به همین دلیل اطلاعات مرتبط با بیماران و گزارشهای علمی پزشکی مورد تهاجم قرار نگرفته و تحت کنترل است.