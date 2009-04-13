تقسیم وظایف دانشگاههای پزشکی تهران در سه حوزه آموزش، پژوهش و سلامت

دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تقسیم بندی و نتایج جلسه مشترک سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و ایران با یکدیگر گفت: هدف از این جلسه هماهنگی بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران بود و به نظر می رسد با توجه به اهمیت این دانشگاهها و نقش آنها در آموزش، پژوهش و ارائه خدمات، ایجاد برنامه مشترک میان آنها برای پیشبرد این اهداف بسیار موثر است.

وی اضافه کرد: با توجه به تقسیم بندی صورت گرفته در این جلسه، مسائل بهداشتی و درمانی از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مسائل آموزشی و فرهنگی از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و مسائل پژوهشی و پشتیبانی از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیگیری می شود.

لاریجانی یادآور شد: این تقسیم بندی کمک می کند که مسائل و معضلاتی که در سر راه همکاری میان سه دانشگاه قرار دارد و احتیاج به هماهنگی و همچنین برنامه ریزی در سطح وزارت بهداشت دارد با تلاش سه دانشگاه رفع شود.

وی گفت: این همکاری هم برای دانشگاهها مثمرثمر خواهد بود و هم وزارت بهداشت می تواند از آن کمک گرفته و در برنامه ریزی ها از آن استفاده کند. همچنین هماهنگی بین بیمارستانهای بزرگ دولتی مستقر در تهران نیز انجام شده و این بیمارستانها جلسات مشترکی باهم دارند و مسائل کلان تر را هم می توانند به این هیئت رئیسه مشترک ارائه دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران عملکرد آینده این همکاری مشترک را مهم برشمرد و گفت: از معاونان دانشگاهها خواسته شده نتایج بحث ها در صورت لزوم به هیئت رئیسه سه دانشگاه برای پیگیری ارائه کنند تا سه دانشگاه به طور عملی و روشن بتوانند به حل مشکلات بپردازند و در این مسیر هر دانشگاهی می تواند از الگوی کاری سایر دانشگاهها استفاده کند.

به گزارش مهر، نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و ایران یکشنبه شب به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور کلیه معاونان و روسای دانشکده های این سه دانشگاه برگزار شد.