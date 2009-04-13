شعار انتخاباتی میر حسین: "ایران پیشرفته با قانون، عدالت و آزادی"

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس موسوی در اولین کنفرانس مطبوعاتی استانی خود در جمع خبرنگاران که با حضور بیش از 200 نفر از خبرنگاران و تعدادی از نخبگان استان ایلام برگزار شد به سئوالات مختلف پاسخ داد.

در ابتدای این نشست جمعی از اهالی مطبوعات استان ایلام بیانیه ای را در حمایت از کاندیداتوری میر حسین موسوی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری قرائت کردند.

درادامه موسوی پیش از پاسخ به سئوالات خبرنگاران درسخنانی اظهار داشت: خوشحالم که در اولین سفر به ایلام آمدم چون خاطرات خوبی از این استان دارم.

وی افزود: استان ایلام، استانی تاریخی و بسیار مهم است و تمدن بسیاری در این استان پایه گذاری شده است. مردم استان ایلام چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب فداکاری های بی نظیری به خصوص در 8 سال جنگ تحمیلی داشتند.

موسوی با بیان اینکه ایلامی ها همواره خواستار ارزش های والای کشور و حفظ تمامیت ارضی بوده اند گفت: جا دارد از غیور مردان و شیرزنان این خطه به دلیل ایستادگی هایشان در ایام 8 سال دفاع مقدس تقدیر کنم.

در ادامه این نشست، موسوی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره برنامه اش برای محرومیت زدایی و فراهم ساختن زیر ساخت های این استان، گفت: بنده در حال حاضر در موقعیتی نیستم که بخواهم وعده ای بدهم که بعدا نتوانم آن را انجام دهم. اما در زمان جنگ چند کار مهم را با وجود کمبود امکانات دنبال کردم که دولت آینده اگر آن را دنبال کند رشد مناسبی را از حیث امکانات و زیر ساخت ها در استان ایلام شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مشکل اساسی ایلام دور بودن از مرکز و در بن بست قرار گرفتن از بازار ملی است، افزود: هر دولتی که بتواند این قضیه را مرتفع کند و درباره قرار گرفتن استان ایلام در مرز عراق و ایجاد روابط بیشتر تجاری کارهایی انجام دهد مسلما این محرومیت ها و کمبود زیر ساخت ها در استان ایلام پایان خواهد یافت.

موسوی با اشاره به کارهای صورت گرفته در زمان نخست وزیری اش در استان ایلام تصریح کرد: یکی ازکارهایی که در دوران بنده صورت گرفت آغاز به کار ساخت تونل آزادی به منظور تسهیل رفت و آمد به این استان بود. همچنین پذیرفتن چند تن از دانش آموزان برگزیده استان ایلام هر ساله در دانشگاه ها از کارهایی بود که به منظور رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در زمان بنده انجام شد.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس با اشاره به نیاز بوجود آمدن یک بازارچه مرزی در ایلام به منظور رونق بخشی اقتصادی و رفت و آمد به عتبات عالیات از این طریق، خاطر نشان کرد: در این صورت با ایجاد ضرورت ملی می توان کارهای توسعه ای استان ایلام را با توجه به توانایی های آن دنبال کرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره برقراری رابطه با آمریکا در صورت انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران پرسید، گفت: تعارض ما با آمریکا آشکار است ولی اینکه رابطه ایران و آمریکا تابویی است که نمی توان وارد آن شد نادرست است.

میر حسین موسوی افزود: اگر زمینه برای گفتگو به صورت عادلانه و مساوی و با عقب نشینی آمریکا از مواضع قبلی اش فراهم شود مشکلی برای برقراری رابطه با آمریکا نیست.

وی ادامه داد: آنچه باعث شده سیاسیون در ارتباط برقراری رابطه با آمریکا صحبت نکنند عهد شکنی هایی بوده که از سوی آمریکایی ها در برابر کشورمان صورت گرفته است.

موسوی تاکید کرد که ادبیاتی که رئیس جمهور جدید آمریکا درباره ایران به کار برده نسبت به گذشته نرم تر است و فکر می کنم همه به دنبال آن هستند تا واکنش های عملی از سوی آمریکا در قبال رابطه با ایران صورت گیرد تا پشت این پرده خدعه ای نباشد.

وی همچنین در رابطه با مسئله زنان، بحث قومیت ها، پست نخست وزیری، رابطه خود با خاتمی، ارتباط با احزابی همچون کارگزاران، مشارکت ومجاهدین و برخی دیگر ازمسائل مهم کشور سخنانی را ایراد کرد که متعاقبا ارسال خواهد شد.

هم اکنون میر حسین موسوی در جمع دانشجویان دانشگاه ایلام در حال سخنرانی است.