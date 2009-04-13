اجرای موسیقی آذری در آمریکا و کانادا

سرپرست گروه "آراز" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف اجرای این گروه موسیقی در گفتگو با خبرنگارمهر،گفت : در این اجرا قرار است که گروه موسیقی "آراز" آثاری از موسیقی فولکلور آذری را در دوشهر ونکور و تورنتوی کانادا و همچنین در پنج شهر سیاتل،لس آنجلس،سانتیگو،واشنگتن و نیویورک آمریکا اجرا کند.

رحیم شهریاری در ادامه افزود : مجموع قطعات این تور موسیقی آذری از دو آلبوم موسیقی "گوزللرین گوزلی"( زیباترین) و"کیم بلیر" (کی می دونه) انتخاب شده و همچنین قطعه موسیقی بی کلام را برای تکنوازی با ساز گارمون نیز آماده اجرا دارم.

این نوازنده گارمون در ادامه به اجرای گروه موسیقی "آراز" در تهران اشاره کرد و گفت : سال گذشته کنسرتی از موسیقی فولک آذری را در تالار بزرگ کشور اجرا کردم که پس از آن اجرا با محدودیت هایی برای اجرای مجدد در تهران و شهرستان ها مواجه شدم، وقتی هم مراجعه کردم جواب روشنی نگرفتم از همان دوران تازه ترین آلبوم موسیقی من هم دستخوش همین محدودیت شده است و با وجود اینکه تمامی مجوزها برای شعر و موسیقی گرفته شده اما هنوز مجوز انتشار آن صادر نشده است.

وی در پایان افزود : به همین دلیل هنوز نمی دانم برنامه کنسرت های این گروه در تهران چه می شود ، ضمن اینکه پیش از این قرار بود اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در تالار کشور کنسرتی را نیز برگزار کنیم.