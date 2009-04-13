مسلمانان اروپا نقش دین در نجات جوامع مدرن را تبیین کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، حاج تامی بریزه رئیس این همایش گفت: طی چند سال گذشته ثابت شده دین برای نجات جوامع مدرن که در بحرانهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی فرورفته، بسیار ضروری است.

وی اظهار داشت که بحران جهانی اقتصاد و تبعات آن نیاز به مطرح کردن این موضوع در همایش امسال را بیش از پیش مورد تأکید قرار می دهد.

بریزه همچنین به عنوان رئیس سازمانهای اسلامی در فرانسه یادآور شد: ضرورت اصول دینی و اخلاقی باید مورد توجه قرار گیرد. این مسئله تنها به مسلمانان ارتباط ندارد بلکه تمام ادیان باید از این آرمان حمایت کنند به همین علت ما موضوع همایش امسال را عمومی تر انتخاب کردیم تا تمام ادیان را دربرگیرد.

این همایش چهار روزه از روز جمعه 21 فروردین ماه آغاز و امروز دوشنبه 24 فروردین در بورژه ، حومه پاریس خاتمه می یابد. علما، کارشناسان دین، شخصیتهای دانشگاهی و آکادمی و گروه های اسلامی مختلفی از سراسر اروپا و حتی فراتر از آن در این همایش شرکت کردند که در آن میان می توان به احمد قباله رئیس مؤسسه اروپایی انسان شناسی، اونیس گرورا رئیس خانه فتوای اتحادیه سازمانهای اسلامی فرانسه و طارق رمضان اشاره کرد.

هیئتهای عالی رتبه مسلمان نیز در این همایش شرکت کرده اند که در آن میان می توان به مارسل گوشه مورخ و فیلسوف و همچنین رافائل لوژه نویسنده اشاره کرد.

این کارشناسان به بحث درباره نقش اعتقادهای دینی و معنوی در نجات جوامع معاصر از بحران پرداختند.

هیئتهای اسلامی از تمام نقاط اروپا و کشورهایی چون یونان و سوئد نیز در این همایش شرکت کرده بودند، تا امروز هم می توان این گردهمایی را بزرگترین گردهمایی مسلمانان در اروپا دانست، این همایش همچنین به یک روز مشخص در تاریخ فرانسه، فرصتی برای ملاقات مسلمانان، شنیدن اظهارات متفکران و علما و خرید کتب و لباسهای اسلامی تبدیل شده است.

امسال، این گردهمایی همچنین دربرگیرنده نمایشگاهی برای ارتقای آگاهی درباره حضرت محمد (ص) بود که برای دومین سال متوالی برگزار شد.

مسابقه حفظ قرآن و ستاد جمع آوری کمک و رویدادهای هنری سازمانهای اسلامی فرانسه بخشهای دیگری از این گردهمایی بزرگ بودند.

حدود 6 تا 7 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند که این تعداد بزرگترین جامعه اسلامی اروپا را تشکیل داده اند.