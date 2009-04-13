همایش منطقه ای اولویتهای تحقیقاتی شتر در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد رشتی باف، عضو کمیته علمی و اجرایی این همایش ظهر دوشنبه در نشست خبری برگزاری این همایش در مشهد افزود: هدف از برگزاری این همایش که در نوع خود اولین در کشور است، جلب توجه مسئولان به پتانسیل‌های آشکار و پنهانی شتر و اطلاع رسانی از مجموع کارهایی است که توسط محققین و اساتید دست‌اندرکار انجام گرفته تا با تکیه بر دست‌آوردها، جهت سیاست‌گذاری اولویت‌های تحقیقاتی برنامه‌ای علمی و جامع تدوین شود.

عضو کمیته عملی و اجرایی همایش همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر تصریح کرد: در این همایش دکتر نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی کشور، دکتر دلیمی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج، مهندس سجادی معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر محمد آقا میری رئیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیت الله عالمی نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی و نیز مدیران کل و کارشناسان ادارات کل دامپزشکی و نیز معاونین بهبود تولیدات دامی سازمان های جهادکشاورزی از هفت استان کشور به علاوه شعبات موسسه سرم سازی رازی حضور خواهند داشت.

رشتی باف از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مشهد، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به عنوان برگزار کنندگان این همایش یاد کرد.

همایش منطقه ای اولویتهای تحقیقاتی شتر در مشهد از تاریخ 26 تا 27 فروردین ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.



