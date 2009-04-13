پرونده رضا عنایتی در النصر برای فصل بعد بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن خبر روزنامه البیان آمده است: " عیسی عبید، مدیر تیم فوتبال النصر اعلام کرد که از ایده کمک گرفتن از خدمات رضا عنایتی برای فصل آینده مسابقات فوتبال لیگ برتر امارات صرفنظر شده است و پرونده این بازیکن از سوی کادر فنی تیم النصر بسته شده است."

در ادامه این خبر با تاکید بر اینکه پرونده رضا عنایتی در تیم النصر بسته شده، خاطر نشان شده است: " مدیران باشگاه النصر در شرایطی از تمدید نشدن قرارداد رضا عنایتی یاد می کنند که این روزها شایعاتی در خصوص ادامه حضور وی در جمع آبی پوشان دبی مطرح شده بود."

رضا عنایتی تا پایان فصل جاری بر اساس قراردادی که با باشگاه النصر دارد با این باشگاه ادامه همکاری خواهد داد و پس از آن می تواند به عنوان بازیکن آزاد به هر تیمی که تمایل داشت، منتقل شود.

مهاجم ایرانی تیم فوتبال النصر امارات در اواسط نیم فصل اول مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات دچار آسیب دیدگی شد که همین مصدومیت کم کم او را از ترکیب تیم دور کرد و باعث شد یک بازیکن خارجی دیگر جای او را در فهرست آبی پوشان دبی بگیرد.