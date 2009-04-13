2/40 درصد جمعیت لرستان را روستائیان تشکیل می دهند

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: هم اکنون 83 دهستان و دو هزار و 750 روستا در استان لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه حدود 834 روستای لرستان دارای دهیاری مصوب هستند، خاطر نشان کرد: باید کلیه روستاهای بالای 80 خانوار استان لرستان دارای دهیاری باشند.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه در طول سال گذشته تعداد دهیاری ها را به شاخص مورد نظر افزایش داده ایم، ادامه داد: آموزش دهیاران، درجه بندی دهیاری ها، نظام مند کردن حقوق دهیاران، بیمه دهیاران، استفاده از توان پست بانک در روستاها، اختصاص ماشین آلات به دهیاری ها و حسابرسی کلیه اعتبارات دهیاری ها از جمله مهم ترین اقدامات انجام شده در طول سال گذشته بوده است.

ملکی با بیان اینکه در سالجاری باید گازرسانی به 100 روستای لرستان انجام شود، یادآور شد: در صورت همکاری و مشارکت مردم این میزان می تواند تا 200 روستا هم افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه شروع گازرسانی به روستاها در سال 82 بوده است، افزود: در حال حاضر 103 روستای لرستان با جمعیتی بالغ بر 106 هزار نفر از نعمت گاز برخوردار هستند.