اولین برداشت گندم کشور از استان هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کورش صادقی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران سطح زیرکشت گندم استان هرمزگان در سال جاری را حدود 13 هزار و 800 هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل اثرات خشکسالی در ابتدای سال زراعی جاری حدود هزار هکتار از سطوح زیرکشت گندم کاهش یافته است اما با این وجود به دلیل بارشهای مناسب در زمان گل دهی گندم و اواخر دوره رشد پیش بینی می شود با 10 تا 15 درصد افزایش عملکرد نسبت به سال گذشته حدود 50 هزار تن محصول برداشت شود.

وی همچنین یادآور شد: در سال زراعی جاری نیز 17 نفر کارشناس ناظر در مزارع گندم در زمینه مشاوره فنی کشاورزان و نظارت در امر کاشت، داشت و برداشت محصول فعالیت می کنند.

صادقی خاطرنشان کرد: 89 درصد تولید گندم استان به شهرستان حاجی آباد اختصاص دارد و سطح زیرکشت گندم در این شهرستان نیز حدود 12 هزار و 300 هکتار است و شهرستانهای رودان و پارسیان در رده های بعدی قرار دارند.

به گفته وی، امسال نیز طرح مبارزه با آفت سن گندم در حال اجرا است و تاکنون در سطح 1500 هکتار مبارزه علیه این آفت به شکل زمینی انجام شده است و پیش بینی می شود سطح مبارزه تا اوایل اردیبهشت ماه به 8 هزار هکتار برسد. 90 درصد عملیات مبارزه با آفت سن گندم نیز در مزارع شهرستان حاجی آباد اجرا می شود که بیشترین مزارع گندم استان هرمزگان را داراست.